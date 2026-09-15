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Бивш висш американски военен: Русия няма да се съгласи на енергийно споразумение с Украйна

15 септември 2026, 0:52 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш висш американски военен: Русия няма да се съгласи на енергийно споразумение с Украйна

Русия няма да се съгласи да спазва енергийното споразумение, предложено на Украйна и Русия от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви в интервю за TVP World пенсионираният генерал Бен Ходжис, бивш командващ въоръжените сили на САЩ в Европа. „Нямам абсолютно никаква увереност, че Русия ще спази подобно споразумение“, каза Ходжис. 

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Той също така отбеляза, че „няма доказателства“, че Тръмп е готов да помогне на Украйна. Освен това, генералът в оставка остава „много скептичен“ относно това, че Русия ще спази каквото и да е прекратяване на огъня. „Русия вече води война срещу нас, срещу Запада, а основната ѝ цел е Европа“, отбеляза Ходжис, коментирайки неотдавнашното нападение срещу украински влак близо до полската граница.

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Според него това се е случило, защото Русия не носи отговорност за случилото се в Украйна и ситуацията може да се влоши още повече.„Това, което правят, е безразсъдно и много опасно и правят всичко възможно, за да запълнят пространството, което им даваме. Когато няма реални, значителни последици за тях, това е терен за действие за тях. В един момент те ще прекалят и ще се окажем в ситуация, в която хора ще загубят живота си. Трябва да предотвратим това да се случи“, подчерта Ходжис.

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Генералът в оставка заяви, че шефът на Белия дом „е имал много възможности“ да каже на човека, когото нарича „негов добър приятел“, Владимир Путин, да спре това, което правят. „Срам ме е и ме е отвратило това, но не мисля, че този американски президент би направил нещо подобно“, каза Ходжис.

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Според него, обединеният потенциал на Европа и нейните партньори, по-специално Украйна, „засенчва Русия“. „Следователно европейците ще трябва да си сътрудничат по-тясно. Ако успеят да се обединят, Русия ще се поколебае да направи това, което прави сега“, заяви той. 

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Русия Владимир Путин Бен Ходжис енергийна инфраструктура война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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