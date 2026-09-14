Тръмп: Украйна и Русия се договорихa да не удрят енергийни обекти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се договорили да не нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна. Изявлението му дойде ден след като той отправи критика към Киев за атаките срещу руски петролни рафинерии. „Украйна се съгласи да не атакува руски енергийни цели. Русия се съгласи на същото! Повишаването на цената на дизела в света се дължи предимно на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Цените на петрола се повишиха рязко, докато войната в Близкия изток продължава вече шест месеца и половина, а засега край не се вижда. Това увеличава разходите за горива и засилва инфлационния натиск в САЩ само седмици преди ключовите междинни избори за Конгреса, които поне засега се очертават като сериозна загуба за републиканците, които са партията, стояща зад Тръмп.