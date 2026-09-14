Военният министър: Ще подкрепим Италия за създаване на център за борба с хибридните атаки

България ще подкрепи Италия за създаване на център за борба с хибридните атаки. Това каза пред журналисти в авиобаза „Безмер“ министърът на отбраната Димитър Стоянов, който посрещна министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето. Предложението е обсъдено по време на двустранната среща между министрите на двете държави в авиобазата.

„Считам категорично, че Европа трябва да развие такъв център, който наистина да подпомага всяка една страна при атаки в киберпросранството, във въздушния домейн и във всяко едно естество“, заяви министър Димитър Стоянов. По думите му предложението ще бъде отправено по време на среща на министрите на отбраната в Брюксел на 28 септември.

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„България категорично ще участва в този център, който да се бори със заплахите на днешния ден. Киберпространството, атаките с дронове, това, което се случва в Западна Европа, в България, възможни терористични актове - това са част от съвременната война“, каза още министър Стоянов.

„Хибридната война не е такава, която се вижда, както бомбите, но е също толкова опасна. Трябва да направим единен разговор с Европа, за да разберем как да отговаряме на тези атаки“, посочи министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето.

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Стоянов определи като позитивна срещата си с италианския министър на отбраната и отбеляза, че отношенията между България и Италия в сферата на отбраната се развиват във възходяща посока. По време на разговорите са били обсъдени различни въпроси, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, Черноморския регион и Западните Балкани, каза още министър Стоянов.

Двамата министри са обсъдили и етапите на модернизация на българската армия, както и възможностите за сключване на договори с италианската страна по механизма SAFE. Министър Стоянов отбеляза, че по различни направления вече работят конкретни екипи от двете страни.

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Обсъдени са били и инфраструктурни проекти от общ интерес за България и Италия на територията на България. „От наша страна, като аспект на ангажиментите, ние ще изпълним нашите ангажименти, които са по споразумението, подписано тази година между България и Италия“, заяви Стоянов относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ край Ямбол

„Разгледахме и бъдещето и развитието на НАТО, концепцията НАТО 3.0, като определихме съответно мястото на България и Италия в тази ситуация“, каза още министър Димитър Стоянов. По думите му обсъжданията са били насочени към ролята на двете държави в развитието на Алианса и към възможностите за по-тясно взаимодействие в областта на отбраната и сигурността.

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„Ще предприемем конкретни действия за това, което се случва в света в момента и засяга нашите нации“, отбеляза министърът на отбраната на Италия. Крозето посочи, че като рамкова държава на бойната група на НАТО у нас Италия ще поеме и конкретни ангажименти за развитие на инфраструктурата на базите на Алианса, защото засилването на Източния фланг на НАТО е приоритет, каза още той.

По-късно днес министър Гуидо Крозето ще посети учебен полигон „Ново село“, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия.