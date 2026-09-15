FT: Тръмп избърза, все още няма споразумение между Русия и Украйна за спиране на ударите по енергийни обекти

„Тръмп избърза, като заяви, че Киев и Москва са се договорили да прекратят взаимните удари по енергийни обекти. По същество той обяви споразумение, което изненада украинските власти, тъй като все още няма убедителни гаранции от страна на Русия“. Това написа в социалната мрежа X главният кореспондент на Financial Times в Украйна Кристофър Милър, позовавайки се на свои източници. Към публикацията той прикачи линк към статията на изданието.

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„Financial Times“, позовавайки се на източници, пряко участващи в преговорите, пише, че все още няма окончателно споразумение, въпреки че Тръмп вече обяви, че такова е постигнато. Според данните на медията, възможността за взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Москва и Киев наистина е била обсъждана от Украйна, Русия и САЩ в хода на преговорите и последващите закрити контакти. В продължение на няколко месеца Киев предлагаше в споразумението да бъдат включени и пристанищната, както и друга критична инфраструктура, но Москва по-рано не се съгласяваше с тази инициатива и продължаваше атаките, подчертава изданието.

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Източник на FT, запознат с позицията на Русия, потвърди, че Москва и Киев са възобновили обсъждането на възможно енергийно примирие. В същото време събеседници на изданието, запознати с позицията на Кремъл, смятат, че Владимир Путин не е заинтересован да сключи такава сделка преди зимата, като разчита да засили натиска върху Украйна чрез удари по енергийния ѝ сектор.

Отговорът на Зеленски

Припомняме, че по-рано в понеделник, 14 септември, Доналд Тръмп съобщи, че Украйна и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийни обекти. Последва и реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той бе категоричен, че Киев е готов да се въздържи от удари по руска критична инфраструктура, ако Москва се съгласи да направи същото. Украйна е предложила на партньорите си да постигнат споразумение с Русия за прекратяване на атаките срещу критична инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи.

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Според него енергийната, хранителната и пристанищната инфраструктура, логистиката и складовете, съдържащи храни и лекарства, трябва да бъдат защитени. Зеленски отбеляза, че Украйна е готова да се въздържи от удари по съответните руски обекти, ако партньорите ѝ могат да гарантират спазването на това споразумение от страна на Русия.

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"Ако нашите партньори са готови да гарантират истинското желание на Русия да не нанася удари по нашата електроенергийна индустрия, други енергийни обекти, критична инфраструктура или вериги за доставки на храни, тогава ние, разбира се, сме готови да гарантираме, че нашите удари няма да се случат. Трябва това да е надеждно, дълготрайно и да има реално въздействие върху живота на хората, а не да се разпадне, след като руснаците проведат своите „избори“ и получат облекчение от недостига на бензин и дизелово гориво дотогава", подчерта Зеленски. Според украинския президент прекратяването на атаките срещу критична инфраструктура може да бъде първата стъпка към мир.

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Припомняме, че по-рано Тръмп обяви, че „покачването на световните цени на дизеловото гориво се дължи предимно на руско-украинската война, а не на Иран“. Според него Украйна трябва „да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“. Прессекретарят на Дмитрий Путин Песков заяви на брифинг, че Кремъл приветства призива на Доналд Тръмп към Киев да спре ударите по енергийната инфраструктура.

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