НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 15.09.26 - Направиха ли първа крачка към мир Киев и Москва?

Изминаха 54 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се договорили да не нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна. Изявлението му дойде ден след като той отправи критика към Киев за атаките срещу руски петролни рафинерии. „Украйна се съгласи да не атакува руски енергийни цели. Русия се съгласи на същото! Повишаването на цената на дизела в света се дължи предимно на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Въпреки това, малко по-късно Financial Times обяви, че все още няма постигнато споразумение за спиране на ударите по енергийни обекти. Информацията, която идва от източници на изданието, бе подкрепена и от украинския президент Володимир Зеленски. Той обяви, че Украйна е готова да се въздържи от удари по съответните руски обекти, ако партньорите ѝ могат да гарантират спазването на това споразумение от страна на Русия. „Трябва това да е надеждно, дълготрайно и да има реално въздействие върху живота на хората, а не да се разпадне, след като руснаците проведат своите „избори“ и получат облекчение от недостига на бензин и дизелово гориво дотогава", подчерта Зеленски. Според украинския президент прекратяването на атаките срещу критична инфраструктура може да бъде първата стъпка към мир.