Украйна унищожи рядка ракетна система от Северна Корея, излъгани от Русия колумбийци се предават при щурм (ВИДЕО)

Едно от подразделенията на украинската армия - 40-та самостоятелна артилерийска бригада - съобщава, че е унищожила рядка севернокорейска ракетна система с множествени пускови установки от тип 75. Руският екипаж е бил заловен, докато подготвял пусковата установка за стрелба. Според бригадата ракетната система е била поразена, преди да успее да изстреля дори една ракета, и е изгоряла напълно след удара. Подразделението сподели и видео:
Ukraine's 40th Separate Artillery Brigade says it destroyed a rare North Korean Type-75 multiple launch rocket system. The Russian crew was caught while preparing the launcher for firing. The brigade says the MLRS was hit before it could launch a single rocket and completely… pic.twitter.com/mQC7wK95dq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2026
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Отдавна се знае, че Северна Корея снабдява Русия с гаубици, ракети, боеприпаси и други оръжия, а също така и с войници. Според приблизителни оценки между 2200 и 2300 севернокорейски войници са загинали от общо около 11 000 до 15 000, разположени в подкрепа на Русия.
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Същевременно 33-та механизирана бригада на Украйна съобщава, че през юни е пленила петима колумбийски граждани, воюващи на страната на руските сили, сред които и двама братя. По-малкият брат се е предал пръв и е информирал семейството си за положението си. На следващия ден по-големият брат е убедил още четирима колумбийци да се предадат по време на щурм.
Бригадата посочва, че пленниците са твърдели, че им е било обещано да служат в тила, но са били изпратени на щурм по-малко от два месеца след пристигането си на фронта.
Ukraine's 33rd Mechanized Brigade says it captured five Colombian nationals fighting for Russian forces in June, including two brothers. The younger brother surrendered first and informed his family of his status. The next day, the older brother convinced four other Colombians to… pic.twitter.com/MN5BcbUcpg— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2026
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