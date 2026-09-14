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Украйна унищожи рядка ракетна система от Северна Корея, излъгани от Русия колумбийци се предават при щурм (ВИДЕО)

14 септември 2026, 17:15 часа 1159 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Facebook/Комсомольская Правда
Украйна унищожи рядка ракетна система от Северна Корея, излъгани от Русия колумбийци се предават при щурм (ВИДЕО)

Едно от подразделенията на украинската армия - 40-та самостоятелна артилерийска бригада - съобщава, че е унищожила рядка севернокорейска ракетна система с множествени пускови установки от тип 75. Руският екипаж е бил заловен, докато подготвял пусковата установка за стрелба. Според бригадата ракетната система е била поразена, преди да успее да изстреля дори една ракета, и е изгоряла напълно след удара. Подразделението сподели и видео:

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Отдавна се знае, че Северна Корея снабдява Русия с гаубици, ракети, боеприпаси и други оръжия, а също така и с войници. Според приблизителни оценки между 2200 и 2300 севернокорейски войници са загинали от общо около 11 000 до 15 000, разположени в подкрепа на Русия.

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Същевременно 33-та механизирана бригада на Украйна съобщава, че през юни е пленила петима колумбийски граждани, воюващи на страната на руските сили, сред които и двама братя. По-малкият брат се е предал пръв и е информирал семейството си за положението си. На следващия ден по-големият брат е убедил още четирима колумбийци да се предадат по време на щурм.

Бригадата посочва, че пленниците са твърдели, че им е било обещано да служат в тила, но са били изпратени на щурм по-малко от два месеца след пристигането си на фронта.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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