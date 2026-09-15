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Удар с дрон или мина: Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток (ВИДЕО)

15 септември 2026, 1:21 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Удар с дрон или мина: Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Петролен танкер експлодира и е обхванат от огън след като се блъсна в мина в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската агенция Фарс и изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Танкерът "Ел Гая" се е движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на КГИР. Според съобщението, след детонацията на мината целият кораб е избухнал в пламъци, посочва ДПА.

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Американските въоръжени сили обаче отхвърлиха тази версия. "Петролният танкер "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и стана неуправляем. Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", заяви Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ) в Екс. "В момента танкерът е теглен от регионален партньор. Неверните твърдения на КГИР са поредният пример за лъжите и опитите им за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват движението на търговските кораби в протока", посочиха от СЕНТКОМ.

Военноморското командване на КГИР бе заявило, че "Ормузкият проток е затворен и остава под ирански контрол". По-рано то беше предупредило срещу използването на южния маршрут. Военноморските сили на КГИР са минирали южния маршрут и обявиха за безопасен за преминаване единствено северния маршрут покрай иранското крайбрежие, като събират такси за преминаване.

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Контролът над Ормузкият проток се превърна в ябълката на раздора между Техеран и Вашингтон. Преди войната около една пета от световните доставки на петрол преминаваха през пролива. По този маршрут се изнасят също втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив, посочва ДПА. Насрочената за вчера среща на външните министри от държавите от Персийския залив и Иран с цел обсъждане на въпроса за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент, отбелязва ДПА.

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Ормузкия пролив дрон морска мина петролен танкер взрив Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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