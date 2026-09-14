Компромис: ЕС удължи само със седмица санкциите срещу Русия, срещите продължават

Представителите на страните от Европейския съюз удължиха с една седмица санкциите срещу Русия - до 22 септември. Решението те да са в сила до 22 септември е взето, след като държавите членки не са успели да постигнат съгласие за обичайното шестмесечно продължаване на мерките, съобщи говорител на ирландското председателство на ЕС, цитиран от БТА.

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Санкциите обхващат близо 3000 руски компании и физически лица. Сред мерките са замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС. Ограниченията трябваше да изтекат във вторник. За тяхното продължаване е необходимо единодушното одобрение на всичките 27 държави членки. Санкциите на ЕС срещу Русия се подновяват на всеки шест месеца. Удължаването само с една седмица дава допълнително време на страните членки да постигнат съгласие за следващия период.

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По-рано днес стана ясно, че държавите членки на ЕС не са успели да удължат срока на една от програмите за санкции срещу Русия, съобщиха пред Politico петима дипломати от Европейския съюз. Трима от тях заявиха, че посланиците на ЕС ще се съберат отново по-късно в понеделник за по-нататъшни обсъждания. Постоянните пратеници на страните, събрали се в Брюксел, трябваше да постигнат единодушно съгласие днес, тъй като срокът на действието на режима, който урежда замразяването на активите на около 3000 физически лица и компании (повечето от Русия), изтича във вторник, 15 септември.