Стратегическите петролни резерви на САЩ се сринаха до нивата отпреди 44 години

Стратегическите петролни резерви на САЩ са на най-ниското си ниво от 1982 г. насам. По последни данни те са спаднали до 285 милиона барела, което възлиза на едва около 40% от капацитета на страната.

Още: САЩ удариха втората най-голяма руска банка ВТБ със санкции заради Иран

Дотук се е стигнало след две мащабни изтегляния на ресурси през последните четири години. През 2022 година бившият президент Джо Байдън отпусна около 180 милиона барела след като Русия нахлу в Украйна. Доналд Тръмп пък освободи от резерва около 172 милиона барела след като започна войната с Иран. Припомняме, че Техеран блокира ключовия Ормузки проток, което доведе до нарушаване на доставките и недостиг на петрол в световен мащаб. Така резервите паднаха от близо 415 милиона барела в началото на 2026 г. до 285 милиона барела сега.

Още: Запасите от суров петрол в САЩ паднаха повече от очакваното