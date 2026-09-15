Войната в Украйна:

Стратегическите петролни резерви на САЩ се сринаха до нивата отпреди 44 години

15 септември 2026, 1:10 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Стратегическите петролни резерви на САЩ се сринаха до нивата отпреди 44 години

Стратегическите петролни резерви на САЩ са на най-ниското си ниво от 1982 г. насам. По последни данни те са спаднали до 285 милиона барела, което възлиза на едва около 40% от капацитета на страната.

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Дотук се е стигнало след две мащабни изтегляния на ресурси през последните четири години. През 2022 година бившият президент Джо Байдън отпусна около 180 милиона барела след като Русия нахлу в Украйна. Доналд Тръмп пък освободи от резерва около 172 милиона барела след като започна войната с Иран. Припомняме, че Техеран блокира ключовия Ормузки проток, което доведе до нарушаване на доставките и недостиг на петрол в световен мащаб.  Така резервите паднаха от близо 415 милиона барела в началото на 2026 г. до 285 милиона барела сега.

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Доналд Тръмп САЩ Джо Байдън война Украйна петролни запаси война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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