Натовски изтребители свалиха дрон над Литва

Изтребители на НАТО свалиха дрон, който наруши въздушното пространство на Литва. Инцидентът е станал над Каунаския район, което предизвика въздушна тревога и временни ограничения на полетите във Вилнюското летище.

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Тревогата и ограниченията бяха вдигнати след унищожаването на дрона. Литовските власти заявиха, че типът и произходът му остават непознати.

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