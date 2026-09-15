Спорт:

Натовски изтребители свалиха дрон над Литва

15 септември 2026, 1:32 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Натовски изтребители свалиха дрон над Литва

Изтребители на НАТО свалиха дрон, който наруши въздушното пространство на Литва. Инцидентът е станал над Каунаския район, което предизвика въздушна тревога и временни ограничения на полетите във Вилнюското летище.

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Тревогата и ограниченията бяха вдигнати след унищожаването на дрона. Литовските власти заявиха, че типът и произходът му остават непознати.

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НАТО Литва дрон изтребители
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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