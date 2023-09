Блинкен се подписа на знамето на украинските граничари и получи кримско вино за подарък (СНИМКИ)

„Посетихме украински граничари, за да видим как продължават да защитават територията и народа на Украйна. Предоставяме 300 милиона долара ново финансиране на правоприлагащия сектор на Украйна, за да продължи тази важна работа. САЩ остават обединени с Украйна“, написа той като публикува и снимки как се подписва върху украинското знаме на фона на бронирани военни машини.

На Блинкен са били показани и няколко свалени руски дрона, отбелязва CNN. А също така домакините са му подарили и кримско вино, произведено в годината на неговото раждане (1962), отбелязва Reuters.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO

Междувременно украинските военни разпространиха видео как издигат украинския флаг в селищата Строивка и Тополи на границата с Русия. След деокупацията на Харковска област никой не бе влизал на тази територия заради мините, но сега граничарите са проправили безопасен път дотам.

Soldiers of the "Steel Border" raised the Ukrainian flag in the settlements of Stroivka and Topoli.



The settlements are located right on the border with the Russian Federation. After the de-occupation of the Kharkiv region, no one entered this territory due to mines, but now the… pic.twitter.com/zyTUceHG3R