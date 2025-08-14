Притеснителна информация за ново попълнение на Левски, което идва без пари

Ръководството на Левски ще успее да привлече северномакедонския национал Никола Серафимов като свободен агент. До часове централният защитник ще облече "синия" екип. На този фон се появи медийна информация, според която бранителят е претърпял операция на коляното през април. Интервенцията е била наложителна и успешно извършена в болница в Унгария. Това му е попречило да вземе участие в последните мачове за сезона на вече бившия си клуб Фехервар.

Никола Серафимов е лекувал контузия

Северномакедонският национал вече е напълно възстановен. Той стана свободен агент във вторник, след като постигна споразумение да прекрати договора си с Фехервар. Очаква се до часове да сложи подписа си под договор с Левски. Серафимов ще бъде взет за заместник на продадения в катарския Ал Сайлия Келиан ван дер Каап, предават колегите от "Тема Спорт".

Ето какво написаха от Фехервар на официалния си сайт: "Не бяха получени оферти за закупуване на Никола Серафимов, затова се споразумяхме със защитника да прекратим договора му по начин, който би спестил бюджета ни." Нашият клуб наскоро се опита да продаде правата за игра на Никола Серафимов срещу трансферна сума, но не получихме оферта за закупуване на 26-годишния централен защитник. След това успяхме да се споразумеем с играча за взаимно съгласие за прекратяване на договора при благоприятни условия, които щадят бюджета на клуба, в резултат на което високата заплата на футболиста във втора дивизия вече няма да натоварва бюджета на Видеотон ФК Фехервар".

26-годишният бранител ще влезе в конкуренция с Кристиан Димитров и Кристиан Макун за място в сърцето на защитата. Хулио Веласкес настояваше за привличането на още един играч, тъй като само споменатите двама останаха номиналните футболисти за тези позиции. Испанецът често прибягваше до включването на Цунами и Гашпер Търдин в тази зона, но желаеше да има поне още един типичен централен защитник.

ОЩЕ: Ясни са 11-те, с които Левски ще излезе срещу Сабах! Веласкес реши най-големия си казус