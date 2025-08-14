Войната в Украйна:

Керкез ще си отдъхне: ЦСКА картотекира Кошмара за гостуването на Арда

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез най-накрая получи добри новини, след като стана ясно, че ще може да разчита на най-новото попълнение на тима Леандро Годой в предстоящия мач с Арда. Двубоят от петия кръг на родната Първа лига е насрочен за понеделник, 18 август от 21:15 часа на стадиона в Кърджали. Както е известно, Годой пристигна при „армейците“ още преди седцмица, но пропусна сблъсъка с Черно море, тъй като тогава все още не му бе извадена работна виза.

Леандро Годой най-накрая ще бъде картотекиран 

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ Леандро Годой ще бъде на разположение на Душан Керкез за предстоящия мач с Арда. Ръководството на ЦСКА е впрегнало всички сили, за да извади възможно най-бързо работна виза на аржентинеца. Фактът, че до момента той игра за Берое улеснява процеса. Очаква се до края на седмицата всички необходими документи да бъдат извадени и „червените“ да картотекират централния нападател за гостуването в Кърджали.

Леандро Годой Сантяго Годой

Аржентинецът тренира здраво с новите си съотборници 

Душан Керкез пък е много доволен от представянето на Леандро Годой в тренировъчния процес. Босненският специалист се надява, че със своите голове централният нападател ще успее да помогне на ЦСКА да излезе от кризата, в която се намира. „Червените“ изпитват сериозни трудности в реализирането на попадения от началото на сезона като за четири мача са отбелязали само два гола – срещу Ботев Пловдив и Спартак Варна.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
