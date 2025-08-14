Принц Уилям реши да спи на улицата и започна дългогодишна мисия (СНИМКИ)

Не в Бъкингамския дворец, нито в палатка. В една мразовита декемврийска нощ през 2009 г. принц Уилям, по онова време втори в линията за престола, се напъхва в спален чувал и се настанява на замръзналия тротоар близо до моста Блекфрайърс. Няма защита, няма и меко легло. Само бетон, картон и шумът на лондонското движение. Този ход зашеметява пресата, когато се разчува, но за Уилям не става дума за заглавия, а за това да се доближи до проблем, който го вълнува от началото на двадесетте му години: бездомността. И през тази една нощ, когато трепери от студ на улицата, той придобива перспектива, която ще подхрани 20-годишната му мисия.

От залите на двореца до кухните на приюта

Ангажиментът на Уилям не започва в онази ледена нощ. През 2005 г., току-що завършил университет, той става патрон на Centrepoint - благотворителна организация за борба с бездомните младежи, която покойната му майка - принцеса Даяна, е подкрепяла. Даяна се е погрижила синовете ѝ да разберат живота извън стените на двореца, като ги е завела да посетят приюта The Passage, когато Уилям е на 11 години, а Хари - на 9.

Сейи Обакин, главен изпълнителен директор на Centrepoint, си спомня, че Уилям е дал ясно заявка още от първия ден: "Той не искаше да бъде декоративен патрон. Той искаше да разбере проблема." Затова, когато Уилям предлага да прекара една нощ навън, Обакин се присъединява към него. Двамата се сливат със сенките, понасяйки мразовития вятър и любопитните погледи на минувачите.

По време на локдауна заради COVID-19 през 2020 г. Уилям тихо се включва като доброволец в The Passage, като помага за приготвянето на храна и дори разнася храна. Мик Кларк, главен изпълнителен директор на благотворителната организация, казва, че принцът често оставал много по-дълго от предвиденото. "Той се чувства добре, когато наоколо няма камери. Хората, които са бездомни, могат да разберат дали някой е автентичен - а при него това е истинско".

Принц с план

Днес битката на Уилям се води на по-голяма сцена. Неговата петгодишна инициатива "Homeward", стартирала през 2022 г., тества решения, които да направят бездомността "рядка, кратка и неповторяема" в шест региона в Обединеното кралство.

Принц Уилям при стартирането на програмата "Homeward", снимка: Getty Images

Подходът е съвместен и включва благотворителни организации, собственици на жилища и местни съвети. Бившият министър-председател Гордън Браун смята, че влиянието на Уилям променя обществения разговор. "Той променя начина, по който хората гледат на бездомността и на това, което може да се направи по въпроса", каза наскоро Браун.

Студени улици, топло наследство

Уилям знае, че предизвикателството пред него е огромно - да се сложи край на бездомността не е толкова просто, колкото да се издаде кралски указ. Но онази нощ през 2009 г. не е само символичен жест. Тя се превръща в личен план за това как той подхожда към каузата: отблизо, практически и с желание да излезе извън зоната си на комфорт.

А за онези, които си спомнят нискокачествената снимка на младия принц, легнал на тротоара, посланието все още звучи актуално: дори бъдещият крал може да избере твърдия цимент пред удобството, когато каузата го изисква, пише "Marca".