Бомбата на турнира в Синсинати! Квалификант изхвърли 4-ия в световния тенис

Квалификант поднесе голямата сензация на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като отстрани четвъртия в световната ранглиста на мъжкия тенис Тейлър Фриц. 23-годиншният Терънс Атман, който заема 136-о място в световната ранглиста, успя да победи финалиста от US Open с 3-6, 7-5, 6-3 след обрат за 2 часа игра в среща от 1/8-финалите на надпреварата. Така Атман се класира за 1/4-финалите, където ще срещне Холгер Руне.

Тейлър Фриц е аут от Синсинати 2025

Атман постигна най-голямата победа в живота си и първа над съперник от топ 10 на света, след като преди това отстрани още пет опонента, тръгвайки от квалификациите. Фриц спечели първия сето, но след това позволи да бъде обърнат, за да може Атман да се класира за първия си четвъртфинал на Мастърс ниво в тениса. Французинът бе по-агресивен на корта и опитваше да притиска Фриц през целия мач, което накрая му се отплати.

LOOK WHAT IT MEANS 😊



World No.136 Terence Atmane records his first Top-5 win and reaches his first Masters quarter-final, 3-6 7-5 6-3 over Fritz. #CincyTennis pic.twitter.com/rkaU5L13KY — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

Синер, Алкарас и Зверев продължават в турнира

Иначе световният номер 2 Карлос Алкарас постигна победа над Лука Нарди с 6-1, 6-4 и също продължава напред. Александър Зверев, Андрей Рубльов и Феликс Оже-Алиасим също се класираха за четвъртфиналната фаза, присъединявайки се към Яник Синер, Бен Шелтън и Иржи Лехечка. Четвъртфиналите започват в четвъртък вечер с мач между Синер и Оже-Алиасим. В надпреварата не участва победителят от 2017-а Григор Димитров, който лекува контузия.

