От "тежки последствия" до "не мога да го убедя": Готов ли е Тръмп за срещата с Путин, който го обработва с исторически трикове? (ОБЗОР- ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Русия ще се сблъска с "много тежки последствия", ако диктаторът Владимир Путин не се ангажира със сериозни мирни преговори за Украйна след срещата им на върха в Аляска, предвидена на 15 август. След виртуалната си среща с европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски на 13 август републиканецът заяви, че се надява да организира тристранна среща с Путин и Зеленски, в случай че събитието в Аляска е успешно. Той искал с първата среща да види "къде се намираме", като отново повтори, че това била "война на Байдън".

Какви обаче ще са последствията, ако Путин не се съгласи да прекрати войната си срещу Украйна, не е ясно, защото Тръмп не направи никакви уточнения.

Reporter: Will there be consequences for Putin and Russia if he does not agree to stop the war on Friday?



Trump: There will be very severe consequences. pic.twitter.com/pvT5h8izNr — Clash Report (@clashreport) August 13, 2025

❕ Trump said that if his meeting with Putin goes well, a second one — with Putin, Zelensky, and himself — will follow almost immediately



However, he stressed that if he doesn’t get the answers he needs from Putin, the second meeting will not take place.



Speaking about his… pic.twitter.com/u6XjKOPuMU — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025

Подсказка какви може да са "последствията" направи американският министър на финансите Скот Бесент. Той заяви пред Bloomberg на 13 август, че САЩ могат или да засилят, или да облекчат санкциите срещу Русия в зависимост от резултата от срещата на върха в Аляска. Бесент призова европейските лидери да се подготвят да се присъединят към САЩ в налагането на по-строги санкции срещу Русия и мита срещу Китай и други купувачи на руски петрол и газ.

Американски официален представител заяви пред Axios, че администрацията на Тръмп вярва, че може да "срине руската икономика" и че Тръмп ще продължи да продава оръжия на страните от НАТО за Украйна - това ще стане дори ако дипломатическите усилия за разрешаване на войната се провалят.

Тръмп ще иска прекратяване на огъня, но не можел да убеди Путин

Интересен детайл, който самият Тръмп сподели пред медиите - той не смята, че може да убеди Путин да прекрати огъня в Украйна и да спре да се прицелва в украински цивилни. "Ще ви кажа следното - говорил съм с него за това, имали сме добри разговори. След това се прибирам вкъщи и виждам, че ракета е поразила старчески дом или жилищна сграда и че хората лежат мъртви на улиците", каза той. А на въпроса може ли да убеди Путин да спре това, Тръмп конкретно отвърна: "Смятам, че отговорът на този въпрос е "не", защото сме водили този разговор. Искам да прекратя войната".

⚡ Trump does not believe he can convince Putin to stop the killing in Ukraine



“I think the answer is probably no,” the U.S. president said.



Wait… so what’s the meeting for then? 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/3oi5V6X92o — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025

Тези изявления са доста странни предвид заявеното от европейските лидери и Зеленски след разговора им с Тръмп - че американският президент се е ангажирал да работи за прекратяване на огъня по време на срещата си с Путин в Аляска.

Това съобщи и NBC News - Тръмп няма да обсъжда териториални въпроси с Путин, целта му е да настоява за примирие. Информацията е потвърдена от френския външен министър Жан-Ноел Баро. Според него Доналд Тръмп е казал пред европейските лидери, че въпросът за териториите ще се обсъжда само в присъствието на Володимир Зеленски.

Гаранциите за сигурност: какво е обещал Тръмп пред Европа?

Американският президент е заявил пред лидерите на Европа по време на виртуалната среща в сряда, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, но при определени условия. Това съобщава Politico, позовавайки се на информирани източници. Според събеседниците на изданието обаче такива гаранции няма да се прилагат в рамките на НАТО, т.е. Киев ще остане извън Алианса.

Европейски дипломат, британски служител и лице, запознато с разговорите, са заявили, че САЩ са готови да играят роля в осигуряването на Киев с възпиращ фактор срещу бъдеща руска агресия, ако бъде постигнато примирие. Тръмп е казал, че ще поеме такъв ангажимент само ако усилията не се осъществяват в рамките на НАТО, се казва в статията. Въпреки това, според източник на Politico, запознат с телефонния разговор, Тръмп не е уточнил какво има предвид под гаранции за сигурност, а е обсъдил само по-обща концепция.

Според френския външен министър Баро САЩ са заявили, че ще се присъединят към гаранциите за сигурност, разработени от коалицията на желаещите - основно Великобритания, Франция и Германия. Това може да означава, че Вашингтон би обмислил изпращане на военни на място, но все още няма никакви по-подробни детайли и други потвърждения.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че Тръмп е приел, че САЩ и Европа ще трябва да дадат съвместно гаранции за сигурността на Украйна, но е пояснил, че тези гаранции няма да включват НАТО.

Исканията на Украйна и Русия

Зеленски, след поредица от виртуални срещи с европейски лидери, Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, обяви на 13 август, че Украйна и нейните европейски съюзници са се споразумели и са съобщили на Тръмп следните общи принципи относно срещата на върха в Аляска и евентуално мирно споразумение:

всичко, което засяга Украйна, трябва да се обсъжда с Украйна;

страните трябва да организират тристранна среща между Зеленски, Тръмп и Путин;

страните трябва да се споразумеят за прекратяване на огъня преди по-широко мирно споразумение;

Западът трябва да предостави надеждни гаранции за сигурността на Украйна;

на Русия не може да се позволи право на вето върху евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз или НАТО;

заинтересованите страни трябва да засилят санкциите срещу Русия, ако Путин откаже примирие след срещата на върха в Аляска.

Заместник-директорът на отдела за информация на руското външно министерство Алексей Фадеев заяви вчера, че позицията на Русия по отношение на разрешаването на войната с Украйна остава "непроменена" спрямо речта на Владимир Путин на 14 юни 2024 г. Той добави, че целите на руската делегация на срещата на върха в Аляска на 15 август са определени "изключително от националните интереси" и намекна, че Русия няма да обмисля никакви териториални отстъпки.

На 14 юни 2024 г. Путин очерта безкомпромисните си изисквания за капитулация на Украйна като предпоставка за "мирни" преговори в Украйна. Исканията включват:

Украйна да се оттегли от цялата територия на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област ( незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми ), включително от районите, които руските сили понастоящем не окупират;

), включително от районите, които руските сили понастоящем не окупират; демилитаризация;

денацификация на украинското правителство и общество, включително отстраняване на настоящото демократично избрано правителство на Украйна;

бъдеща неутралност на Украйна, вероятно с оглед на членство в НАТО.

The Russian Foreign Ministry stated that Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson regions, and Crimea are enshrined in Russia’s so-called constitution, and negotiations in Alaska will be conducted from this position. pic.twitter.com/rNLukR5KRo — WarTranslated (@wartranslated) August 13, 2025

Изявленията на Фадеев показват, че Кремъл поддържа дългосрочните си цели във войната срещу Украйна, които се свеждат до пълна военна и политическа капитулация на Украйна пред Русия, и не е променил позицията си преди срещата на върха в Аляска, прави заключение американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Русия напомня за Ялта, говори как Тръмп и Путин ще спират Трета световна война

Един от водещите руски преговарящи и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев на 13 август направи сравнение между срещата в Аляска и Ялтенската конференция от 1945 г. между САЩ, Обединеното кралство и Съветския съюз. Той заяви, че Ялтенската конференция "е спечелила Втората световна война" и че Путин и Тръмп по подобен начин "ще предотвратят Трета световна война".

Stalin, Roosevelt, Churchill — won World War II.



Putin and Trump — will prevent World War III. 🕊️



The whole world is waiting for Aug 15 summit in Alaska. pic.twitter.com/QckPK5DHtx — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 13, 2025

Заместник-председателят на Комисията по международни въпроси на руската Държавна дума Алексей Чепа засили сравненията между предстоящата среща на върха и Ялтенската конференция - той твърди, че Съединените щати и Русия трябва "да разговарят като приятели".

Ръководителят на окупирания Крим Сергей Аксьонов, който е инсталиран на длъжността си от Кремъл, заяви, че Тръмп трябва да посети Крим, за да се съгласи на "нов мир в Ялта". Множество руски медии също сравниха срещата на върха в Аляска с Ялта и заявиха, че "хората, които имат реално влияние върху глобалните процеси", ще седнат на масата в Аляска.

Руските сравнения на срещата на върха между САЩ и Русия на 15 август с Ялтенската конференция от 1945 г. са опит да се скрие неравенството в силите между Вашингтон и Москва и са усилие да се представи Русия като страна с много по-силни дипломатически, военни и икономически позиции, отколкото е в действителност, смятат експертите от ISW. Русия вече се опитва да представи като руска победа самия факт, че Тръмп и Путин се срещат, за да подхрани възприятието, че Руската федерация е равна на САЩ. Сравненията между двете срещи са неточни и защото Ялтенската конференция от 1945 г. доведе до споразумение за следвоенна Европа, докато Тръмп и други американски официални лица повториха, че срещата на 15 август няма да доведе до никакви споразумения между Щатите и Русия за края на войната в Украйна.

САЩ изкушават Русия?

Съединените щати планират да изкушат Русия - те възнамеряват да предложат съвместно разработване на редкоземни минерали в Аляска, съобщава британското издание The Telegraph. Според медията Тръмп се готви да представи тази сделка на Путин по време на предстоящата среща на върха на 15 август.

The Telegraph пише, че като стимул за прекратяване на войната, Белият дом ще предложи "отваряне" на природните ресурси на Аляска за Москва и отмяна на някои американски санкции срещу руската авиационна индустрия.

Министерството на финансите на САЩ междувременно обяви, че от 15 до 20 август всички операции, свързани с подготовката и провеждането на срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска, ще бъдат освободени от санкции. В официалното изявление се посочва, че всички действия, забранени от санкциите, които са необходими за срещите между правителствата на САЩ и Русия, ще бъдат разрешени до 20 август.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение на военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 13 август са станали 148 бойни сблъсъка, което е със 17 по-малко спрямо 12 август. Руснаците са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 29 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 27 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5758 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 640 снаряда повече. Руската армия е използвала 4423 FPV дрона, което е с около 260 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 56 руски пехотни атаки са отбити там. Още 14 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Северското направление също е имало 14 отблъснати нападения, а в Лиманското са станали 13 атаки. Няма други сектори на фронта, където да е имало двуцифрен брой руски пехотни нападения.

Заместник-началникът на украинското разузнаване генерал-майор Вадим Скибицки отбеляза, че Русия наскоро е започнала интензивни обстрели на град Херсон, за да принуди местните жители да се евакуират. Това предполага, че руснаците може би се готвят за ограничени операции по проникване срещу град Херсон и западния (десен) бряг на областта, разделяна от река Днепър. Чрез атаки с дронове руснаците може би прилагат нови тактики, които са се оказали успешни в други части на фронтовата линия, за да се подготвят за възобновяване на по-мащабни офанзивни операции в посока Херсон, анализира ISW. Руските сили може би също така използват тактики за проникване, подобни на тези, наблюдавани наскоро при Добропиля, за да атакуват в посока Херсон след подготовката на ударите.

Вероятността от предстоящи нови мащабни руски офанзивни операции срещу град Херсон и западния бряг на областта обаче остава ниска за момента, защото руското военно командване вероятно ще трябва да преразположи значителен брой сили в района, за да пресече река Днепър и да установи и задържи преден пост, гласи оценката.

Що се отнася до Покровското направление, там руските сили все още не са укрепили и консолидирали позициите си на изток и североизток от Добропиля (т.е. на северния фланг на град Покровск). Руски и украински източници продължиха на 13 август да описват нахлуването на силите на Путин като ограничено, състоящо се от пехотни саботажни и разузнавателни групи. Руските военни блогъри призовават руската аудитория към предпазливост по отношение на непотвърдените твърдения за настъпление в района.

На 12 август говорителят на украинския генерален щаб Андрий Ковалев заяви, че три групи руски сили са извършили неотдавнашното проникване и че украинските сили са унищожили две от групите и част от третата. Ковалев заяви, че украинските сили все още трябва да освободят Весело, Рубижно, Кучерив Яр (и трите североизточно от Добропиля) и Вилно (източно от Добропиля), но че руските сили не контролират тези населени места. Някои руски военни блогъри твърдят, че силите на Владимир Путин са превзели Золотий Колодяз (североизточно от Добропиля), докато други опровергаха тези твърдения.

Руското военно командване понастоящем дава приоритет на настъпателните операции в посока Покровск пред тези в района на Торецк, вероятно като част от усилията да се заобиколи южният край на укрепената зона на Украйна в Константиновка от югозапад, след като руските сили не успяха да постигнат значителен напредък на север от Торецк, прави оценка ISW. Институтът продължава да оценява, че руските сили не контролират територията на изток и североизток от Добропиля, където наскоро проникнаха.

Руските саботажни и разузнавателни групи обаче продължават опитите си да проникнат в Покровск, докато се нанасят тежки удари по града. Използването на удари с дронове в близост до украинския тил сериозно затруднява украинските евакуационни усилия в района на Покровск-Добропиля.

Украинският Telegram канал "Офицер", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", пише, че "врагът наистина е поставен в затруднение малко по малко близо до Добропиля и изглежда, че тенденцията е горе-долу нормална, но не искам да бързам с изводите. Надявам се, че частите ще успеят да потушат този пожар с минимални загуби на личен състав". Той добавя за Весело, т.е. североизточно от Добропиля, че за руснаците е "много проблематично хвърлят нови резерви там, за да си осигурят поне опора, да не говорим за по-нататъшни успехи". По думите му, ако ситуацията бъде овладяна и бъдат въведени "незабавни мерки за стабилизиране", има шанс за "пълно прочистване и установяване на контрол над териториите".

Украинският лейтенант обръща внимание и на случващото се при Константиновка и подстъпите към нея от Олексиево-Дружковка - те са под обстрел от руски FPV дронове, особено дронове с оптични влакна. "Преди 1-2 седмици ситуацията в града рязко се влоши", отбелязва той. "По някакъв начин всичко това ми напомня началото на есента на 2024 г. в Покровск, когато руснаците също започнаха активно да работят с FPV дронове около града, а след това дроновете с оптични кабели също заеха специално място, защото качеството на картината и липсата на проблеми с радиохоризонта позволяват да се лети между сградите на изключително ниска височина".

За този сектор от фронта руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че руските въоръжени сили се придвижват на юг от Катериновка и щурмуват центъра на Щербиновка, т.е. западно от град Торецк и южно от язовир Клебан-Бик (южно от Константиновка).

Руското министерство на отбраната съобщи за превземане - или "освобождаване" по руски прочит - на селищата Суворово и Никаноровка при Добропиля, предава каналът и пише, че руснаците напредвали в Красни Лиман, което е североизточно от Покровск и югоизточно от Добропиля. "Водят се сражения в посока северните и източните покрайнини на Родинско, постъпва информация за успехите на нашите войски. Южно от Покровск нашите войски изравняват фронта в покрайнините на града, близо до селището Леонтовичи. Западно от Покровск врагът признава нашето напредване в южната част на Удачно", гласи обзорът на "Два майора".

Украинският канал "Офицер" пише и за подробности в Лиманското направление, където според него руснаците са постигнали "значителни успехи" в Серебрянка през последните седмици. Освен това от няколко седмици насам те "активно натискат" в района на Шандриголово, северно от Лиман. Този район е свързан и със Северското направление и "проблемът с една от тези връзки създава проблеми за цялата верига, което постепенно започваме да наблюдаваме. Като цяло ситуацията е трудна, с перспектива за много гадна", прави заключение украинският лейтенант.

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с 45 дрона и две ракети C-300/C-400, съобщиха украинските военновъздушни сили. От тях 24 дрона са свалени или обезвредени с електронно заглушаване, което означава, че 21 безпилотни машини и две ракети са успели да "пробият" през противовъздушната отбрана и са поразили 12 локации, гласи информацията.

Един човек е загинал, а друг е ранен в резултат на руски обстрел в област Харков, съобщават местните власти. 48-годишен мъж е загинал в село Ковшаровка в община Купянск, а 72-годишна жена е ранена в Купянск, съобщи Олег Синехубов, който е ръководител на областната администрация.

Дете и мъж са ранени при руски ракетен удар в област Суми, съобщиха местните власти. 7-годишно момиче и 27-годишен мъж са пострадали късно снощи в едно от селата на община Середино-Будская. Детето е било хоспитализирано, а мъжът е получил медицинска помощ на място. Повредени са 6 частни къщи и транспортни средства.

В Русия също не беше спокойно през нощта - атака с дронове на украинските сили имаше във Волгоград: Успешна атака с дронове на Украйна: Пламна рафинерия на "Лукойл" във Волгоград (ВИДЕО).

Освен това в центъра на Ростов на Дон се чу взрив. Местните жители публикуваха видеа от инцидента тази сутрин и написаха, че експлозията е станала в района на проспект Ворошиловски. Една от снимките показва щети по сграда.

По-рано в Ростовска област беше обявен режим на въздушна заплаха. Според местните власти един човек е бил ранен, а няколко жилищни сгради са били повредени в резултат на атака с дрон. Службите за спешна помощ и представители на администрацията на Ростов са се отправили към мястото на инцидента, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Юрий Слюсар.