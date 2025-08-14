Войната в Украйна:

Пентагонът е налял 42 млн. долара във военни съоръжения на остров Крит

14 август 2025, 09:49 часа 302 прочитания 0 коментара
САЩ са инвестирали милиони долари в съоръжения, базирани в Гърция, включително 42 милиона долара само за залива Суда. В тази връзка  в периода 8 - 12 август делегация от членове на Комисията по бюджетни кредити на Камарата на представителите на САЩ посети Гърция. Целта беше обсъждане на финансираните от Пентагона подобрения на американските военни съоръжения в залива Суда на остров Крит и Лариса в централна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. 

Водени от републиканския представител Хал Роджърс, председател на комисията и на нейната подкомисия по търговия, правосъдие и наука, законодателите посетиха военноморската база в Суда, срещнаха се с американски и гръцки офицери, преди да отпътуват за Атина за разговори в кабинета на премиера.

Сред другите членове на делегацията бяха републиканците Том Коул, Чък Флайшман, Тони Гонзалес, Марк Алфорд и Дейл Стронг, както и демократката Джахана Хейс. ОЩЕ: Гърция реши да премести ракетните си системи Patriot

Нивото на сътрудничество между САЩ и Гърция

Членовете на комисията подчертаха това, което определиха като „отлично“ ниво на сътрудничество между САЩ и Гърция, като някои споменаха „гръцко чудо“ – възстановяването на страната от финансовата криза.

Комисията, сред най-влиятелните в Конгреса, разпределя федерални средства на ведомства и програми, упражнявайки конституционни правомощия върху бюджетните решения независимо от изпълнителната власт.

Посещението е резултат от продължаващите преговори между Атина и Вашингтон относно измененията в Споразумението за взаимно сътрудничество в областта на отбраната.

Стремежите на Гърция

Тъй като се очаква 2026 г. да донесе нови обсъждания в Конгреса относно глобалните военни инвестиции на САЩ, Гърция се стреми да осигури проекти в полза на собствените си въоръжени сили.

Модернизациите в Лариса са подпомогнали различни американски самолети и дронове, докато подобренията в Суда в миналото са позволили работа в близки бази на гръцкия флот.

Длъжностни лица казват, че стратегическата среда в Източното Средиземноморие подчертава стойността на тези бази и за двете държави. ОЩЕ: САЩ премести дронове M-LIDS в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
