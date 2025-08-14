Поредна лека кола изгоря тази нощ в Козлодуй

Лек автомобил е горял тази нощ в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца, цитирани от БТА. Сигнал е подаден в 3:40 ч. в Районното управление. Според информацията, автомобилът „Ауди“ е бил паркиран пред жилищен блок в града, огънят го е унищожил напълно.

Работата по случая продължава, на този етап не се съобщават причините за пожара.

Това е пореден случай на унищожени от пожар автомобили в Козлодуй. През януари тази година в рамките на седмица на два пъти бяха запалени по два автомобила, други два бяха унищожени от огън в козлодуйското село Хърлец през август, миналата година.