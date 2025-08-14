Успешна атака с дронове на Украйна: Пламна рафинерия на "Лукойл" във Волгоград (ВИДЕО)

Атака с дронове на Украйна срещу Русия засегна петролна рафинерия във Волгоград - става дума за нефтопреработвателния завод „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“, който и преди многократно е бил обект на нападения с безпилотни самолети. Разлели са се нефтопродукти и е пламнал пожар, потвърди губернаторът на областта Андрей Бочаров в ранните часове на 14 август. "Тази нощ противовъздушната отбрана на руското министерство на отбраната отблъсна масивна атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област", написа той в Telegram.

"В резултат на падащите отломки нефтопродукти се разляха и се възпламениха в нефтената рафинерия във Волгоград. Пожарникарите бързо започнаха да гасят пожара. Според предварителни данни няма жертви", заяви ръководителят на областта.

Информацията в руските канали е оскъдна, но се появиха видеа, заснети от местни жители, които показват експлозии. Ясно е също, че сутринта на 14 август пожарът продължава да гори, според системата FIRMS на НАСА, отчитаща топлинни петна по земната повърхност.

In Volgograd, drones have attacked the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery



Explosions and fires occurred during the raid, and an oil spill was also reported at the facility.



A large fire at the Lukoil plant is still ongoing, according to satellite fire monitoring… pic.twitter.com/a0sox4ZjBl — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA направи анализ и установи, че има щети по 16-етажна сграда във Волгоград след атака на 13 август. Тя се намира на улица „Ополченя“ 27Б в район Тракторозаводски на града. В интервю за местна телевизия директорът на управляващата компания заяви, че са повредени LED осветлението, тухлената зидария, стените и покривът.

На 13 август губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров обяви, че отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху покрива на 16-етажната сграда.

Атака и в Белгород

В Белгород е била атакувана правителствена сграда и по нея има щети, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

Трима души са ранени при атака с дрон над града, добавят местните власти. "Екипът на линейката транспортира мъж в тежко състояние с множество рани от шрапнели и съпругата му с изгаряне на предмишницата до регионалната клинична болница. Третата жертва с баротравма и рана от шрапнел на крака се транспортира до градската болница №2 в Белгород. Оказва се цялата необходима помощ", заяви губернаторът.

В резултат на удара лек автомобил се е възпламенил. Служители на Министерството на извънредните ситуации са изгасили пожара. Спешните служби работят на мястото на инцидента, добави Гладков.

През нощта системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 44 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната:

14 - над Черно море

9 - над територията на Волгоградска област

7 - над територията на анексирания Крим

7 - над територията на Ростовска област

4 - над територията на Краснодарски край

2 - над територията на Белгородска област

1 - над водите на Азовско море.