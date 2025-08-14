Куче гаси пожар в Черна гора (ВИДЕО)

Куче, което изглежда е родено за пожарникар, се включи в гасенето на пламъците в Черна гора. Видео в социалните мрежи показва, че домашният любимец и най-добър приятел на човека изпитва силно недоволство към огъня: първо го лае, а след това се хвърля да гаси пожара. Въпреки че става въпрос за горене на сухи треви и за малък периметър - кучето наистина успява да загаси пламъците. Дали това е наистина трайно - вече е под въпрос, но е факт, че кучето предприема гасителни действия като истински пожарникар.

Видеото е на портала beraneonline в Инстаграм, като коментарите под видеото са много позитивни. Някои потребители смятат, че сърцето на кучето е по-голямо от това на много хора, а други пишат, че не е просто приказка, че те са Божии ангели. ОЩЕ: Загинал и пострадал сред военните, които гасят пожарите в Черна гора

Пожарите в Черна гора

Заради високите температури Балканите, но и Европа горят. Навсякъде бушуват горски пожари. Те не подминаха и Черна гора, която дори потърси международна помощ в гасенето. Вследствие на битката с огъня дори загина един човек. Пожари има в региона на Пипери, но той не е единственият, в който пожарникарите от Подгорица се бориха. В понеделник пожари избухнаха и в Кокоти, което доведе до затваряне на пътя Цетине–Подгорица, както и в региона на Кучи, в Мало Брдо и други места.