От Лондон до Берлин директно под Ламанша

Германия и Обединеното кралство продължават проекта за пряка железопътна връзка между столиците си, която минава под Ламанша. Германският министър на транспорта Патрик Шнидер и британският му колега Хайди Александър подписаха в Хамбург декларация, според която работна група трябва да изясни оставащите нерешени въпроси, предава ДПА, цитирана от БТА. "Ангажираме се да гарантираме, че първите влакове ще могат да пътуват директно от Германия до Обединеното кралство под Ламанша през следващите години", заяви Шнидер.

Въпросите, свързани с граничните и с проверките за сигурност, обаче трябва първо да бъдат изяснени съвместно с инфраструктурните оператори и железопътните компании.

Александър определи документа като новаторска декларация с потенциал да създаде удобна алтернатива на въздушния транспорт.

Работната група трябва да сближи двете държави "и да открие нови възможности за туризъм, бизнес и културен обмен", каза министърът.

Нови работни места

Снимка iStock

„Директната железопътна връзка ще спомогне за създаването на нови работни места и ще укрепи жизненоважните търговски връзки, които са в основата на икономическите ни отношения с Германия.

Тя ще подобри достъпа на британските компании до европейските пазари, като същевременно ще улесни германските фирми да инвестират и да правят бизнес в Обединеното кралство".

Понастоящем, поради различни оперативни, регулаторни и икономически изисквания, пътуването с влак е възможно само със смяна – например през Брюксел или Париж.

По данни на германския железопътен оператор "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) на ден има до десет връзки с прекачване в Брюксел. Желанието за предлагане на директни връзки съществува от години.

Досега през тунела под Ламанша се движат само високоскоростни пътнически влакове, обслужвани от френско-британската компания "Евростар" (Eurostar).

"Една непрекъсната връзка би улеснила изключително много пътуването и би увеличила значително привлекателността на железопътния транспорт", подчерта Шнидер.

