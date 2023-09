Британският боец, създал доброволческия полк "Тъмните ангели", загина в Украйна (СНИМКА)

„Украинските власти уведомиха полицията (на Обединеното кралство), която издирва изчезналия бивш британски войник, че са открити тленни останки“, се казва в съобщение на британската полиция, цитирано от Sky News.

Според изданието полицията в сътрудничество с украинските власти и семейството на Бърк, ще направи официалната идентификация и тялото ще бъде върнато във Великобритания.

Body of missing British AFU soldier found in Ukraine - Sky News



Daniel Burke, 36, was reported missing by his family on August 16. According to The Daily Telegraph, he disappeared from his apartment in Zaporizhzhia in early August.



Burke created his own volunteer unit in… pic.twitter.com/A2jfQNeGSh