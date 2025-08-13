"Тръмп ни подкрепи": Европа и Зеленски разкриха как САЩ ще подходят спрямо Путин (ВИДЕО)

Доналд Тръмп ще започне преговори с диктатора Владимир Путин в Аляска на 15 август за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви германският канцлер Фридрих Мерц, по чиято инициатива редица евролидери проведоха общ видеоразговор с американския президент днес, 13 август. В дискусията се включи и украинският лидер Володимир Зеленски, който пристигна специално по този повод в Берлин, след което даде съвместна пресконференция с канцлера.

Мерц каза, че европейците правят всичко възможно, за да "помогнат за определянето на дневния ред" на срещата в Аляска - показателно за това как евролидерите се опасяват, че Тръмп и Путин може да договорят нещо за Украйна, без да отчитат интересите на Киев.

Европейските лидери, САЩ и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили параметрите на срещата в петък, добави Мерц. "В Аляска трябва да бъдат защитени интересите на Европа и Украйна в областта на сигурността" и тази тема е била обсъдена с Тръмп, допълни той.

Снимка: Getty Images

По повод преговорите на Тръмп с Путин Мерц каза, че американският президент знае, че може да разчита на европейските си партньори да работят за мир в Украйна. Киев трябва да участва в мирните преговори, добави той.

Мерц: Първо примирие, после всичко останало. Не може да има руски суверенитет върху украински земи

Германският канцлер подчерта, че трябва да има правилна хронология на събитията: първо трябва да се постигне споразумение за прекратяване на огъня, следвано от друго споразумение за дългосрочен мир.

Мерц каза, че правното признаване на руски суверенитет върху украински територии "не може да се случи" - нещо, което явно не мислят в Москва: Русия: 5 области в Украйна са в нашата Конституция, преговорите в Аляска ще се водят от тази позиция (ВИДЕО).

Фридрих Мерц все пак подчерта, че Украйна е готова да обсъжда териториални въпроси. Киев няма да признае свои региони за руски, както вече редица пъти подчертаваше Зеленски.

"Ukraine is ready to discuss territorial issues, but the legal recognition of the occupied territories is not up for discussion." - Merz. pic.twitter.com/6mkyPVCzNX — WarTranslated (@wartranslated) August 13, 2025

"Що се отнася до моята позиция, тя не се е променила, защото има основа – Конституцията на Украйна. Докато Конституцията на държавата не бъде изменена, позицията на гаранта на тази Конституция не може да бъде променена", каза днес украинският президент във връзка с евентуалното предаване на територия на Русия. "Днес обсъдихме тези въпроси, разбира се, това са много сложни въпроси", допълни той.

Германският лидер подчерта, че трябва да има солидни гаранции за сигурност, като се зачита суверенитетът на Украйна.

Репортер след това попита Мерц дали Тръмп е съгласен да даде гаранции за сигурността на Украйна и дали Европа ще помогне в това отношение. Канцлерът отговори, че е разговарял накратко с американския държавен глава за гаранциите за сигурност, от които Украйна се нуждае. Въпросът за това как ще изглеждат тези гаранции обаче не е бил част от днешните разговори - трябва да бъде решен след постигането на споразумение.

Натиск върху Путин

Ако Русия не направи стъпка към мира, тогава Европа и САЩ ще трябва да окажат по-голям "натиск" върху Путин, смята той. Тръмп "знае тази позиция и е съгласен с нея", разкри канцлерът на Германия. Мерц каза още, цитиран от BBC, че е имал "добър разговор" с американския президент по този въпрос.

"Пожелаваме на президента Тръмп всичко най-добро", каза Мерц и добави, че евролидерите ще разговарят с Тръмп и след срещата му с Путин.

Зеленски: "Тръмп ни подкрепи"

Зеленски, от своя страна, заяви, че е "много благодарен на Германия" за военната ѝ подкрепа за Украйна. След това изказа благодарност към всички партньори на Киев, като спомена председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Марк Рюте, италианския президент Джорджа Мелони, президента на Франция Еманюел Макрон. Всички те участваха в срещата заедно с полския премиер Доналд Туск, финландския президент Александър Стуб и британския министър-председател Киър Стармър.

"Всички лидери от цял свят искат едно и също нещо - мир в Украйна", категоричен е Зеленски. Той каза, че "всичко, което засяга Украйна, трябва да се обсъжда с Украйна – ние трябва да участваме в разговорите". Добави и още нещо важно: "Тръмп ни подкрепи днес и САЩ са готови да ни подкрепят".

Снимка: Getty Images

Санкции срещу Русия

Зеленски каза пред медиите, че би искал да види по-нататъшни санкции срещу Русия, ако Кремъл не се съгласи на примирие. "Путин блъфира, опитва се да натисне по цялата фронтова линия", заяви той и добави, че Русия "се преструва", че може да окупира цяла Украйна. "Това не е вярно", посочи украинският президент.

Путин "не иска мир", категоричен е Зеленски. "Путин не може да ни заблуди", добави той. Украинският президент каза, че Тръмп е заявил, че ще се свърже със Зеленски след срещата си с Путин в петък в Аляска.

Той добави, че е много оптимистично настроен след днешния разговор, защото партньорите на Украйна са демонстрирали "един глас за една мисия". Зеленски не би нарекъл срещата между Путин и Тръмп в петък "исторически момент" - първо ще изчака резултата от нея.

Тръмп е казал, че въпросите за територии могат да бъдат решени само с участието на Киев

Кратко изявление след видеоразговора направи и френският президент Еманюел Макрон. Според него Доналд Тръмп възнамерява да постигне примирие в Украйна по време на срещата си с Владимир Путин. По думите на френския държавен глава - Тръмп също така е заявил, че всички териториални въпроси могат да бъдат решени само с участието на украинската страна.

"Заедно с президентът на САЩ, Володимир Зеленски и други европейски лидери проведохме много ползотворен телефонен разговор", написа Урсула фон дер Лайен в X. "Обсъдихме предстоящата двустранна среща в Аляска. Днес Европа, САЩ и НАТО затвърдиха общата си позиция по отношение на Украйна. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Никой не желае мира повече от нас, справедлив и траен мир", допълни тя.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

"Ние сме обединени в усилията си да сложим край на тази ужасна война срещу Украйна и да постигнем справедлив и траен мир. Оценяваме лидерството на Доналд Тръмп и тясното сътрудничество с нашите съюзници. Топката сега е в полето на Путин", написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025