Тунчев каза какво Арда не трябва да прави, за да продължи да пише история в Европа (ВИДЕО)

13 август 2025, 20:11 часа 190 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори на пресконференцията преди двубоя срещу Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Специалистът смята, че възпитаниците му в никакъв случай не трябва да се прибират дълбоко в отбрана, за да пазят минималния си аванс от първата среща. Бившият защитник коментира и информациите, че Арда е поискал отлагане на мача срещу Локомотив Пловдив.

„Със сигурност доста труден мач утре. Това, че победихме в първия мач, не означава нищо. Първата среща играхме близо 90 минути с човек повече и може би Кауно не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много труден мач“, започна Тунчев.

„Знам само, че ако се приберем да пазим резултата, ще сбъркаме. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Със самочувствие трябва да излезем и мисля, че имаме такова. С оглед на последните мачове – не успяхме да победим, но изиграхме добър двубой. Не би трябвало да излизаме с наведени глави, допълни той.

„Искахме да бъдем, ако мога така да кажа, по-свежи за този мач, защото противникът преди първия ни мач отложи една среща. След първия мач игра за Купата с осем други футболисти. Говорим си обаче с играчите и тяхното мнение е, че искат повече мачове. Има го това нещо, не трябва да се оплакваме“, каза специалистът относно информациите за искане на отлагане на мача с Локо Пловдив.

„Има някои футболисти с леки проблеми след мача с Локомотив. Надявам се, когато се съберем всички заедно, да разберем какво им е състоянието и да няма такива, които ще пропуснат мача“, допълни още треньорът на Арда.

