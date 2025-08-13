Русия ограничава обажданията в "Телеграм" и "Уатсап"

Руските власти вземат мерки за ограничаване на някои обаждания в приложенията "Телеграм" и "Уатсап", се казва в изявление на руския комуникационен регулатор "Роскомнадзор", цитирано от Ройтерс. Руският диктатор Владимир Путин миналия месец подписа закон, който дава зелена светлина за разработването на подкрепяно от държавата приложение за съобщения. Законодателната инициатива е свързана със стремежа на Русия да намали зависимостта си от платформи като "Уатсап" и "Телеграм".

Москва отдавна се опитва да изгради "дигитален суверенитет", насърчававайки услуги, които са разработени на нейна територия. Стремежът ѝ да замени чуждестранните платформи се засили още повече, след като някои западни компании се оттеглиха от руския пазар заради войната в Украйна.

"За да се противодейства на криминални лица, се предприемат мерки за частично ограничаване на обажданията по тези чуждестранни месинджъри", така е формулирано изявлението на "Роскомнадзор". "Не са наложени други ограничения на тяхната функционалност", твърди руският регулаторен орган.

"Роскомнадзор" заяви, че собствениците както на "Телеграм", така и на "Уатсап", са пренебрегнали исканията на руските власти да попречат тези платформи да се използват за престъпни дейности като изнудване и тероризъм.

