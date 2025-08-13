Готов, ама друг път: Лидерът на Левски по-скоро няма да играе срещу Сабах

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес получи лоши новини в навечерието на реванша със Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. На стадион "Банк Република Арена" "сините" проведоха официалната си тренировка. Един от лидерите на тима Георги Костадинов обаче не се включи наравно със съотборниците си, въпреки информации, че е възстановен от контузия. Опитният полузащитник се подготвя с физиотерапевт.

Левски (може би) без Георги Костадинов срещу Сабах

Мускулният проблем в бедрото все още измъчва Костадинов, което означава, че той по-скоро ще пропусне двубоя срещу азербайджанците. На пресконференцията преди тренировката Веласкес заяви, че състоянието на халфа ще бъде следено по време на тренировката, след която ще се вземе решение дали Георги Костадинов ще играе срещу Сабах.

При това положение за българина има минимални шансове да запише минути. Той пропусна първата среща, спечелена с 1:0 на „Герена“, заради проблем в прасеца. Костадинов получи контузията при гостуването на Брага и тя му попречи да вземе участие при споменатия успех. Както е известно, аут за мача е и нападателят Мустафа Сангаре, който също има мускулна травма.

На разположение на испанския наставник за двубоя в Баку се очаква да бъде Карл Фабиен. Французинът пропусна домакинството на Спартак Варна заради мускулна контузия, но не става въпрос за сериозен проблем и той ще бъде на линия за реванша със Сабах.

