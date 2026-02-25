Лайфстайл:

Важна станция на нефтопровода "Дружба" гори трети ден, втори пожар пламна в същия руски град. Украйна порази военен център (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 16:54 часа 230 прочитания 0 коментара
Петролната помпена станция "Калейкино" край град Алматевск в руската Република Татарстан - ключова част от нефтопровода „Дружба“ - гори вече трети пореден ден. Един резервоар за съхранение вероятно ще бъде напълно унищожен, тъй като нефтопродуктът изгаря, а съседен резервоар е повреден и изведен от експлоатация. Ударът с украински дронове бе нанесен през нощта на 22 срещу 23 февруари, като се чуха шест експлозии и пламна голям пожар, виждаше се на сателитни снимки от Sentinel-2 L2A.

Още: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

Службите за спешна помощ съобщаваха, че пожарът е неконтролируем и че работят, за да предотвратят разпространението му към съседни резервоари и инфраструктура. Информацията, налична малко след удара, гласеше, че горят два резервоара - според различни източници те са с капацитет от по 20 000 до 50 000 кубически метра всеки.

Още: Украйна наказва: Удар срещу ракетна дивизия, в станция на "Дружба" горят резервоари, а тези във Велики Луки вече са аут (ВИДЕО)

Руската „Транснефт“ намали приема на суров нефт с около 250 000 барела на ден след атаката. Намаленията биха могли да влошат проблемите на Русия с износа на нефт.

Съоръжението се намира на повече от 1200 км от границата с Украйна.

Пожар близо да нефтената база и удар по руски военен център

Днес, 25 февруари, се появиха данни, че в Алметевск, близо до нефтената база "Алметевскнефтепродукт". Оказа се обаче, че не гори ново петролно съоръжение, а неизвестно място за съхранение е било ударено. Към момента не е ясно каква точно е било целта.

Още: ВИДЕО от Космоса как се свалят ракети "Кинжал" и "Искандер" над Киев

Междувременно се появиха нови кадри, показващи удар по голям руски център с военно оборудване и FPV дронове, който се намира на около 50 километра от фронтовата линия - по информация на украински източници.

Руски източници потвърдиха попаденията в химически завод и ТЕЦ в Смоленск

Руски канали в Telegram като "Записки Ветерана" потвърдиха, че през нощта на 24 срещу 25 февруари е бил нанесен удар с дронове срещу химическия завод в Дорогобуж и по местната топлоелектрическа централа в Смоленска област. Посочва се, че 14 от 69 дрона са били свалени над региона.

Ударът е засегнал производствените съоръжения за амоняк и амониев нитрат в завода. Четирима души са загинали, сред които трима пожарникари, а други четирима са сериозно ранени, гласи информацията на руски източници. Пожарът в завода продължава да бушува.

Губернаторът на Смоленска област Василий Анохин също вече призна за удара - с уточнение, че са загинали 4 души, а 10 са ранени. Всички са работници в предприятието. Детските градини в общината няма да работят, а училищата ще работят само на дистанционен режим, обяви губернаторът.

Прочетете още по темата тук: Справедлив и дълготраен мир в Украйна: Тръмп пак разкри какъв въздух под налягане е (ОБЗОР - ВИДЕО).

