Важна станция на нефтопровода "Дружба" гори трети ден, втори пожар пламна в същия руски град. Украйна порази военен център (ВИДЕО)

Петролната помпена станция "Калейкино" край град Алматевск в руската Република Татарстан - ключова част от нефтопровода „Дружба“ - гори вече трети пореден ден. Един резервоар за съхранение вероятно ще бъде напълно унищожен, тъй като нефтопродуктът изгаря, а съседен резервоар е повреден и изведен от експлоатация. Ударът с украински дронове бе нанесен през нощта на 22 срещу 23 февруари, като се чуха шест експлозии и пламна голям пожар, виждаше се на сателитни снимки от Sentinel-2 L2A.

The Kaleikino pumping station on the Druzhba-1 pipeline has been burning for a third day. One storage tank is likely to be completely lost as the oil product burns out, while a neighboring tank was damaged and taken out of service. #Russia https://t.co/xw6CKfyzIP pic.twitter.com/Y0cg7J8Hm4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Службите за спешна помощ съобщаваха, че пожарът е неконтролируем и че работят, за да предотвратят разпространението му към съседни резервоари и инфраструктура. Информацията, налична малко след удара, гласеше, че горят два резервоара - според различни източници те са с капацитет от по 20 000 до 50 000 кубически метра всеки.

Руската „Транснефт“ намали приема на суров нефт с около 250 000 барела на ден след атаката. Намаленията биха могли да влошат проблемите на Русия с износа на нефт.

Съоръжението се намира на повече от 1200 км от границата с Украйна.

Пожар близо да нефтената база и удар по руски военен център

Днес, 25 февруари, се появиха данни, че в Алметевск, близо до нефтената база "Алметевскнефтепродукт". Оказа се обаче, че не гори ново петролно съоръжение, а неизвестно място за съхранение е било ударено. Към момента не е ясно каква точно е било целта.

Not an oil depot, but an unknown storage location has been hit in Almetyevsk. It is unclear right now what exactly the target was. Investigations are still ongoing. https://t.co/Hyb2svGnKs pic.twitter.com/8qWFJkfsi6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Междувременно се появиха нови кадри, показващи удар по голям руски център с военно оборудване и FPV дронове, който се намира на около 50 километра от фронтовата линия - по информация на украински източници.

New footage shows a strike on a large Russian hub with military equipment and FPV drones, reportedly located about 50 kilometers from the front line. #Ukraine https://t.co/vDuULsRdNh pic.twitter.com/0JyIaZq4EO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Руски източници потвърдиха попаденията в химически завод и ТЕЦ в Смоленск

Руски канали в Telegram като "Записки Ветерана" потвърдиха, че през нощта на 24 срещу 25 февруари е бил нанесен удар с дронове срещу химическия завод в Дорогобуж и по местната топлоелектрическа централа в Смоленска област. Посочва се, че 14 от 69 дрона са били свалени над региона.

Ударът е засегнал производствените съоръжения за амоняк и амониев нитрат в завода. Четирима души са загинали, сред които трима пожарникари, а други четирима са сериозно ранени, гласи информацията на руски източници. Пожарът в завода продължава да бушува.

Губернаторът на Смоленска област Василий Анохин също вече призна за удара - с уточнение, че са загинали 4 души, а 10 са ранени. Всички са работници в предприятието. Детските градини в общината няма да работят, а училищата ще работят само на дистанционен режим, обяви губернаторът.

A chemical plant in Russia’s Smolensk region was attacked, targeting the Dorogobuzh facility which produces components for explosives. Preliminary information indicates at least four Russians were killed and four others were hospitalized. #Russia pic.twitter.com/qLw9YzP4ew — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026