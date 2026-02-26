Опасна ескалация: Кубински патрул застреля четирима души в регистрирана в САЩ моторница (ВИДЕО)

Кубински военни са убили четирима души и са ранили шестима други на борда на моторница, базирана във Флорида. Това твърдят кубински източници, цитирани от Ройтерс. Според информацията, плавателният съд е навлязъл в кубински води в сряда и открил огън по кубински патрул, съобщи официално Хавана. Инцидентът идва във време на засилено напрежение със Съединените щати. Ранените са били евакуирани и получават медицинска помощ, а командирът на кубинския патрул също е ранен, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи на Куба. Оттам добавят, че случаят се разследва, за да се изясни точно какво се е случило.

Инцидентът идва, след като Съединените щати блокираха почти всички доставки на петрол до „Острова на свободата“, увеличавайки натиска върху комунистическото правителство. Американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас на 3 януари, с което отстраниха от власт ключов кубински съюзник.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е бил информиран за инцидента от държавния секретар Марко Рубио, но че са известни малко подробности. САЩ следят ситуацията и „се надяваме, че не е толкова лошо, колкото се опасяваме“, каза Ванс, когато репортер го попита за инцидента. Държавният департамент не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Според изявление на кубинското правителство, моторници, прехвърлящи хора от острова, са влизали в сблъсъци с кубинските сили в миналото. Въпреки до голяма степен напрегнатия характер на отношенията между Съединените щати и Куба в продължение на 67 години, двете страни си сътрудничат по въпросите на трафика на наркотици и контрабандата на хора в пролива на Флорида, особено по време на периода на сближаване при управлението на бившия президент на САЩ Барак Обама. Съгласно дългогодишни споразумения, бреговата охрана на САЩ е връщала в Куба мигранти, заловени в морето.

При инцидента в сряда моторницата се е приближила на една морска миля от канал на остров Фалконес Кей, на северния бряг на Куба, на около 200 км източно от Хавана, когато е била приближена от петима членове на кубински граничен патрул, съобщи Куба. След това моторницата е открила огън, ранявайки командира на кубинския кораб, се казва в изявлението.

Никой от загиналите или ранените на борда на нахлуващия кораб не е идентифициран, но Куба заяви, че той е регистриран във Флорида с номер FL7726SH. „Изправена пред настоящите предизвикателства, Куба потвърждава ангажимента си да защитава териториалните си води, основавайки се на принципа, че националната отбрана е основен стълб за кубинската държава при опазването на нейния суверенитет и стабилност в региона“, се казва в кубинското изявление.

Главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер заяви, че е разпоредил на прокурорите да започнат разследване съвместно с други щатски и федерални правоприлагащи органи, заявявайки, че на кубинския разказ не може да се има доверие. Той обяви, че Службата на щатската прокуратура ще започне собствено разследване, като заяви в публикация във Facebook: „На кубинското правителство не може да се има доверие и ние ще направим всичко по силите си, за да подведем тези комунисти под отговорност“.

Американският представител Карлос Хименес, републиканец, чийто район включва южния край на Флорида, призова за федерално разследване, заявявайки, че инцидентът поражда сериозни опасения относно използването на смъртоносна сила срещу плавателен съд, регистриран в Съединените щати. Хименес уточни, че е поискал от Държавния департамент на САЩ и военните да разследват случая, в който обвинява Куба в екзекуцията на четирима души. „Властите на Съединените щати трябва да определят дали някоя от жертвите е била граждани на САЩ или законни жители и да установят точно какво се е случило“, каза Хименес.