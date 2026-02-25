Руският посланик в ООН обяви, че е украинец (ВИДЕО)

Руската пропаганда прескочи на ново ниво пред "олтара" на международното право - Организацията на обединените нации. Посланикът на Москва в ООН Василий Небензя се опита да защити тезата си, че руснаците и украинците са един народ, заявявайки, че е украинец и че произходът му може да бъде проследен до запорожските казаци. Той дори заяви, че родителите му са „по-истински украинци“ от представителите на Киев в ООН.

"Формално погледнато, аз съм украинец. Имам странна фамилия - славяните знаят, че тя е трудно откриваема дори в Украйна. Идва от запорожките казаци. Баща ми е истински украинец, майка ми също - от казаците. Но за нас това няма значение, защото сме едни и същи - милиони украинци в Русия и милиони руснаци в Украйна, също и в Беларус. Споделяме една и съща националност, но съдбата ни е различна. От Киевска Рус, която вие продадохте за 30 сребърника", заяви Небензя в духа на кремълската пропаганда.

Василий Небензя: Бихме се заедно срещу нацистите, сега се бием сами, защото вие сте нацисти

Той каза, че баща му се е сражавал за своята родина и дори е добавил една година към възрастта си, за да може да бъде приет като доброволец. "Тогава имахме общо отечество, а сега в какво сте превърнали вие вашето? Тогава се борехме срещу нацистите. Сега се бием сами, без вас, без онези, които се превърнаха в нацисти - за народа на Украйна", твърди руският посланик в ООН, обръщайки се към украинските представители.

Така той подчерта абсурдния наратив на Москва, че съседката ѝ е нацистка държава, и за пореден път приравни битката срещу Нацистка Германия по време на Втората световна война с агресивната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна - мит, който вече рухна.

"Да, продължава вече 4 години. Да, не съм щастлив, че умират хора. Но ако е необходимо, ще продължи толкова, колкото е нужно, за да не промивате повече мозъците на тези хора", каза Небензя на украинците, които се борят за независимостта си срещу агресора вече четири години, а не желаят да бъдат управлявани от правителство, подчинено на Москва.

По думите му - тристранните преговори със САЩ имали за цел да намерят "дългосрочно и устойчиво решение на украинската криза", а Европа блокирала този процес. Европейците не се интересували от бъдещето на украинския народ, твърди Небензя във връзка с най-големите поддръжници на украинците.

Russia’s representative to the United Nations, Nebenzya, tried to argue that Russians and Ukrainians are one people and that his lineage traces back to the Zaporizhzhian Cossacks. He even claimed that his parents were "more genuinely Ukrainian" than Ukraine’s representatives at… pic.twitter.com/T7hpZDuAN0 — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2026

Заместник-министърът на външните работи на Украйна, Мариана Беца, която беше в залата, категорично постави руския представител на мястото му.

"Първо, г-н Небензя, вие не сте украинец. И не претендирайте, че сте такъв. Второ, никога няма да бъдем една и съща нация с Русия. Украйна е свободна европейска държава, докато Русия е агресивна държава, която сее агресия, тероризъм, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а също и геноцид. Трето, цялото изявление на г-н Небензя е манипулация, дезинформация и руска пропаганда", отвърна тя на английски език.

