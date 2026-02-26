Правителството на Гюров:

"Биволъ": Има ли връзка между Калушеви, ДС, УНСС и Частното училище за деца?

Бащата на Ивайло Калушев, Георги Калушев е бил високопоставен секретен сътрудник към ПГУ на Държавна сигурност и досието му сочи, че е останал на служба и след 10-ти Ноември 1989 г. Той е работил под псевдонима Агент Живко и е в вършил съвестно работата си като Ръководител на катедра "Бизнесадминистрация" в УНСС дори 10 г. по-късно. Разкрит е именно като служител и преподавател в УНСС през 2014 г., заедно с още 14 агенти и офицери от ДС. Това пише изданието Бивол.

Калушев промотира и предлага на своите възпитаници активно именно частното училище "Космос" в с. Осоица, където е провеждал обучителни семинари, курсове и лагери и в което е бил записан и Александър Макулев по негова препоръка. Регистрацията и сертифицирането на това частно училище съвпада с регистрацията и верификацията от държавата в лицето на МОСВ на НАКЗТ през 2022 г. През 2024 г. по време на Службеното Правителство на Димитър Главчев, това частно училище е одобрено за държавно финансиране от бюджета.

Има ли връзка между Калушеви, ДС, УНСС и Частното училище за деца предстои да разберем, пише Бивол. От изданието припомнят, че и бащата на единствения свидетел на случилото се в Петрохан – Деян Илиев, който изчезна мистериозно и заличи всички свои следи, включително и профила си в мрежите, също е бил служител на Държавна сигурност, НСС /сега ДАНС/ вербуван по комунистическо време, но също останал да работи и след 1989 г. като щатен офицер – началник на управление в службите. Бащите и на двамата водачи на групата – Ивайло и Деян, са продължили принадлежността си към ДС и са били действащи служители на Националната служба за сигурност, по-късно ДАНС, след 1989 г.  

