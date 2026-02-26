Любопитно:

Тръмп иска войната да приключи до месец: Axios с подробности за разговора му със Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор в сряда. Според Axios, американският лидер е заявил желанието си войната да бъде прекратена възможно най-бързо. Изданието съобщава това, позовавайки се на неназован украински служител и два други източника, запознати с разговора. В него се отбелязва, че Тръмп иска мирно споразумение до лятото, но все още съществуват значителни различия между Украйна и Русия, особено по отношение на територията в Източна Украйна.

Източници на изданието отбелязват, че разговорът между Тръмп и Зеленски „е бил много приятелски и позитивен“. Зеленски е благодарил на Тръмп за цялата му помощ и е заявил, че само той може да принуди Путин да сложи край на войната. „Тогава Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, а Тръмп отговори, че войната продължава твърде дълго и каза, че би искал тя да приключи след месец“, казва един от източниците.

Украинският служител заявил също, че Тръмп е потвърдил готовността си да предостави на Украйна „значителни гаранции за сигурност“ от Съединените щати като част от потенциално мирно споразумение с Русия.

