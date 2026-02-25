Корупция при изграждане на укрития: Двама украински полковници са разкрити

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), с помощта на главнокомандващия въоръжените сили ген. Олександър Сирски, разкри схема за присвояване на средства от отбранителния бюджет на страната, в която са замесени високопоставени служители в армията и СБУ. След задълбочено разследване бяха задържани командирът на логистичния отдел на командването на украинските въздушни сили и началникът на дирекцията на Службата за сигурност в Житомирска област.

Разследването е установило, че обвиняемите са организирали схема за присвояване на публични средства по време на строителството на укрития. Това е включвало инсталирането на допълнителни мерки за сигурност в стратегически важни съоръжения, по-специално оперативните летища на отбранителните сили.

Над 27 млн. евро за укрития за самолети

„Установено е, че през май 2025 г. са отпуснати 1,4 милиарда гривни (около 27,5 млн. евро - бел. ред.) за строителството на сглобяеми и разглобяеми укрития. Проверките са установили, че проектите не отговарят на изискванията за безопасност, укритията не осигуряват адекватна защита на самолетите, а цената на работата е завишена. Въпреки това на изпълнителите са били изплатени авансови плащания“, се посочва в доклада на разследващите.

За да спрат одитите и да прикрият присвояването на средства, длъжностните лица са организирали прехвърлянето на незаконна облага в размер на приблизително 13 милиона гривни, твърдят от СБУ.

Кои са задържаните?

Отбелязва се, че служители на вътрешната сигурност на СБУ са задържали двамата обвиняеми на място, докато предавали 320 000 долара.

В момента се подготвят уведомления за подозрение за длъжностните лица в съответствие с извършените престъпления по член 369 (предлагане, обещаване или предоставяне на незаконна облага на длъжностно лице) и член 426-1 (злоупотреба с власт или служебно положение от военно длъжностно лице) по предварителна конспирация от група лица от Наказателния кодекс на Украйна.

Според източници на УНИАН в правоохранителните органи - СБУ е задържала командира на логистиката на украинското въздушно командване, полковник Андрий Украинц, и началника на дирекцията на СБУ в Житомирска област, полковник Володимир Компаниченко.

