Украйна отвори първия си завод за дронове във Великобритания (СНИМКИ)

26 февруари 2026, 1:02 часа 176 прочитания 0 коментара
Украйна отвори първата си фабрика за дронове в Обединеното кралство. Производственото съоръжение на Ukrspecsystems започна работа на британска територия, обяви украинският посланик и бивш началник на украинската армия Валерий Залужни. Заводът ще произвежда дронове, които вече са използвани във войната в Украйна и са доказали своята ефективност. Инженерният център остава в Украйна. Британският обект е предназначен да разшири производствените мощности и да ги направи по-устойчиви. Ефективно казано, украинските военни технологии сега стават част от защитната система на Обединеното кралство.

"Първият украински отбранителен завод - производствен комплекс на Ukrspecsystems, чиито дронове отдавна доказаха ефективността си във високотехнологичната война. Украйна е във война и е изправена пред постоянни ракетни удари, унищожаване на инфраструктурата и заплахи за производството. А нашите инженери създават решения, които се раждат директно от опита на фронта. Подобряват системите не въз основа на теоретични изследвания, а на резултатите от реални бойни приложения", съобщи във Facebook Валерий Залужни.

"За Украйна този проект означава стабилност и възможност за дългосрочно планиране. За Великобритания всичко е свързано с укрепване на собствената си отбранителна индустрия, достъп до съвременни технологии, тествани от войната и създаване на работни места. Това е пример как бързо можете да интегрирате боен опит в индустриалните решения и собствената си сигурност. Така че това събитие е не само икономическо или технологично значение, то има стратегическо и дори цивилизационно измерение. Полагаме основата на новата архитектура на европейската сигурност. Благодарим на британските приятели за лидерството, постоянството и доверието", написа оше Залужни. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Великобритания война Украйна Валерий Залужни украински дронове
