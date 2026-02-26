Правителството на Гюров:

За пръв път: Руски дрон, свързан с оптични влакна, достигна Харков (СНИМКИ)

Дрон на руските окупационни сили, използващ оптични влакна, достигна северните покрайнини на Харков. Това съобщи в своя Telegram канал Сергей Флеш Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната и специалист по радиоелектронна война и комуникационни системи. Според него тази заплаха ще изисква технологично решение.

„Това са реални заплахи, с които ще трябва да се справим технологично. SIGINT (електронно разузнаване) системи за откриване няма да работят тук; радари (радарни станции) ще помогнат, но дори те не са панацея за нисколетящи FPV летателни апарати. Акустика? Може би“, добави той.

Малко по-късно Харковската областна прокуратура потвърди използването на FPV дрон, използващ оптичен кабел в Харков. Вражеският дрон е открит в Киевски район на града. „Според разследването, на 25 февруари, около 15:00 часа, военнослужещи от руските въоръжени сили, в нарушение на законите и обичаите на войната, са използвали 13-инчов FPV дрон, монтиран на оптичен кабел, в Киевския район на Харков. Дронът се е ударил в дърво“, се казва в изявлението.

Прокуратурата подчерта, че този инцидент бележи първото регистрирано използване на дрон с FPV управление, използващ оптични влакна, в Харков от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Отбелязва се, че е образувано досъдебно разследване за извършване на военно престъпление (част 1 на член 438 от Наказателния кодекс на Украйна).

