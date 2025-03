Британското разузнаване: Руските жертви в Украйна са близо един милион души

Според британското разузнаване общите военни загуби на Русия от началото на войната в Украйна може да са достигнали 900 000 жертви. Това предаде NEXTA. Според военната терминология под "жертви" се разбира убити и ранени. Както е посочено в доклад, публикуван в социалната платформа X от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, от февруари 2022 г. руската армия е претърпяла между 200 000 и 250 000 убити — отбелязвайки най-големите руски загуби от Втората световна война. Още: Тръмп цитира огромен брой военни жертви за Русия, бързо "изби" и украинската армия (ВИДЕО)

"Русия е загубила 800 000 войници – убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в битка, пленени или изчезнали по време на сражения (военни жертви – по класификацията на НАТО, бел. ред.)." Това заяви през януари Доналд Тръмп. Той цитира огромно число и за украинските загуби – според него те са между 600 000 и 700 000 военни.

„И мисля, че тези числа дори не са пълни – реалността показва много по-високи цифри“, каза още републиканецът, цитиран от Voice of America. "Истинското убийство сега е на военния фронт. Земята е много равна и единственото нещо, което спира куршума, е нечие тяло, младите войници", посочи още Тръмп.

British Intelligence Reports Nearly One Million Russian Casualties in Ukraine



According to UK intelligence, total Russian military losses since the beginning of the war in Ukraine may have reached 900,000 killed and wounded.



