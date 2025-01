Тръмп цитира огромен брой военни жертви за Русия, бързо "изби" и украинската армия (ВИДЕО)

Новият президент на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Русия е загубила 800 000 войници – убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в битка, пленени или изчезнали по време на сражения (военни жертви – по класификацията на НАТО, бел. ред.). Той цитира огромно число и за украинските загуби – според него те са между 600 000 и 700 000 военни.

„И мисля, че тези числа дори не са пълни – реалността показва много по-високи цифри“, отбеляза републиканецът, цитиран от Voice of America. "Истинското убийство сега е на военния фронт. Земята е много равна и единственото нещо, което спира куршума, е нечие тяло, младите войници".

Trump claims Russia has lost 800,000 soldiers, while Ukraine's losses are between 600,000 and 700,000.



"And I think these numbers are not even complete; the reality is much higher," he added. pic.twitter.com/n6slD1YygL