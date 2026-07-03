Бърнам търси милиарди, за да запълни "дупка" в отбраната на Великобритания

Бъдещият британски премиер Анди Бърнам обеща в четвъртък да намери милиарди паунда в първия си бюджет, за да затвори "дупката" във финансирането на отбраната, оставена от неговия предшественик, съобщава Politico. Бърнам заяви, че ще "поеме изцяло отговорност" за финансиране на Плана за инвестиции в отбраната, обявен по-рано тази седмица от напускащия премиер Кийр Стармър. Още: Стармър се срещна с Анди Бърнам за плавен преход на властта във Великобритания

Планът на Бърнам

Планът за инвестиции в отбраната е отпуснал допълнителни 15 милиарда паунда за британските въоръжени сили, без яснота как ще бъдат събрани.

Обещанието на Бърнам ще успокои британските военни командири, но ще предизвика месеци спекулации относно повишаване на данъците, съкращения на разходите или промени в правилата за заеми, които Бърнам би могъл да въведе, за да набере средствата при следващия бюджет, който се очаква през октомври или ноември.

В първото си интервю, след като спечели парламентарните частични избори преди две седмици, Бърнам, който се очаква да стане министър-председател на 20 юли, потвърди съобщенията, че не е бил уведомен за разминаването в разходите.

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