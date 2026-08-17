Ръцете на Путин, нейната кръв: 11 г. затвор за зам.-председател на опозицията в Русия заради публикация срещу войната

Съдията от градския съд в Псков Виктория Малямова осъди заместник-председателя на руската опозиционна партия „Яблоко“ Лев Шлосберг на 11 години и един месец лишаване от свобода по обвинения в многократно „дискредитиране“ на руската армия (член 280.3, част 1 от Наказателния кодекс) и военни „фалшиви новини“ (член 207.3, част 2, буква „г“). Прокурорката Анна Горячева преди това поиска наказание от 12 години и един месец затвор.

Присъдата беше произнесена, като се взе предвид предишна такава - от ноември 2025 г., когато Шлосберг беше осъден на 420 часа общественополезен труд за неизпълнение на задълженията си като „чуждестранен агент“.

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Абсурдно дело: Шлосберг е обвинен заради позиция, срещу която се е изказал, и заради карикатура от британски вестник

Делото за „дискредитиране“ на армията възникна вследствие на запис от дебат на опозиционера с историка Юри Пивоваров, в който той се застъпи за бързо прекратяване на войната на Русия с Украйна. Шлосберг отбеляза, че е обвинен в „разпространяване на изявления, направени от опонента ми в дебата, тоест в разпространяване на позицията, срещу която се изказвах“.

Делото за „фалшиви новини“ пък беше заведено, след като в канала си в Telegram политикът препубликува статия на „Ехо Москва“ относно първата страница на британския вестник Daily Mirror от 25 февруари 2022 г. - ден след началото на пълномащабната война на Кремъл в съседната страна. В статията бяха изобразени окървавена жена и диктаторът Владимир Путин, придружени от думите: „Нейната кръв... Неговите ръце“.

Политикът твърди, че препубликуването е било направено преди приемането на руския закон срещу „фалшивите новини“ за армията. И наистина е така - законът беше подписан от руския диктатор на 4 март 2022 г.

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Без адвокати, съдията прекъсва всеки път когато се заговори за мир между Русия и Украйна

На 14 август в градския съд на Псков се проведоха заключителните пледоарии в отсъствието на тримата адвокати на политика - двама от тях бяха заети с други съдебни дела, а третият беше хоспитализиран. Въпреки това съдия Малямова не отложи заседанието и - въпреки протестите на Шлосберг - му назначи служебен защитник. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс обаче обвиняемият има право да откаже услугите на конкретен защитник. В резултат на това политикът не участва в заключителните пледоарии.

Същия ден Шлосберг изнесе своето заключително изявление. Съдията непрекъснато го прекъсваше и се намесваше в речта му. По-конкретно, когато той заговори за необходимостта от примирие между Русия и Украйна, съдията го прекъсна, обяснявайки, че „представените обстоятелства са без значение за разглежданото наказателно дело“, съобщи независимата руска медия "Медуза".

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Присъстващите в градския съд на Псков реагираха на присъдата срещу политика Лев Шлосберг с викове „Срам!“. SOTAvision съобщава, че в отговор на въпроса „разбира ли решението на съда“, заместник-председателят на партията „Яблоко“ е отговорил: „Съчувствам Ви, Ваша чест! Ще трябва да живеете с това!“.

Кой е Лев Шлосберг?

Лев Шлосберг е един от малкото руски политици, които публично се противопоставиха на войната, оставайки същевременно в Русия. От 2022 г. насам неговата позиция е твърдо антивоенна - той винаги е настоявал, преди всичко, за прекратяване на военните действия.

Това доведе до конфликти с блогъри и политици, които са напуснали страната. Журналистите Виктор Шендерович и Сергей Пархоменко критикуваха Шлосберг за това, че се застъпва предимно за прекратяване на военните действия. Самият политик нарече политическите емигранти, които подкрепят украинските въоръжени сили, „партия с чужда кръв“, тъй като те „се радват на избухването на военните действия в Курска област и на жертвите сред военнослужещите и цивилните“.

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Ето какво написа Шлосберг за своята позиция: "Един политик престава да бъде политик за своята страна, ако започне да пожелава смърт на нейните граждани. На всеки – цивилни, войници, прави или криви, съгласни или несъгласни. (…) Раздялата с родината, включително и с родината, която те е изгонила, е тежко изпитание. За да го преодолееш, трябва да запазиш в себе си чувството за принадлежност към родината си - дори в такива трудни времена, когато хората не те разбират или не те приемат, преследват те и ти пожелават смърт. Не трябва да пожелаваш смърт, скръб или нещастие на своя народ, независимо дали си в чужбина, в затвора или под заплаха от лишаване от свобода. При условие, разбира се, че смяташ тези хора и страната за свои".

През юни 2023 г. Шлосберг беше обявен за „чуждестранен агент“ и впоследствие беше глобен няколко пъти по административни обвинения в „дискредитиране“ на армията и неизпълнение на задълженията си като „чуждестранен агент“.

От юни 2025 г. политикът е под домашен арест по обвинение в „дискредитиране“ на армията. През декември същата година той беше изпратен за предварително задържане, след като беше заведено дело за „фалшиви новини“.

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През август 2014 г. вестник „Псковская губерния“, чийто директор беше Шлосберг, публикува репортаж за погребенията на псковски десантчици, загинали в боевете в Източна Украйна. По това време руското Министерство на отбраната категорично отрече участието на редовни руски военни части в сраженията там, като призна само, че войници са загинали по време на учения. Скоро след публикацията Шлосберг, който нагледно показа разпалването на войната от страна на Русия, беше нападнат и хоспитализиран с мозъчно сътресение и други наранявания.

Либералната партия „Яблоко“ междувременно подаде жалба пред Върховния съд на Русия, с която оспорва решението за анулиране на регистрацията на федералния списък с кандидати на формацията за изборите за Държавната дума (руския парламент), които ще се състоят следващия месец. Днес, 17 август, делото се гледа във Върховния съд, като на този фон около 30 привърженици на "Яблоко" бяха задържани пред сградата.

⚡️ Detentions have begun outside Russia’s Supreme Court ahead of a hearing on Yabloko’s removal from the State Duma elections



According to the human rights project Slovo o Zashchite, security forces have already detained at least two young people.



Yabloko chairman Nikolai… https://t.co/lJ9LTQIzDG pic.twitter.com/UPk0wGBxFo — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

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