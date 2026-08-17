Върховният съд на Русия спря партията на мира за изборите, но има последен шанс: Лично Путин ли го нареди? (ВИДЕО)

Върховният съд на Русия отхвърли жалбата на адвокатите на опозиционната партия „Яблоко“ срещу решението за изключване на федералния списък на формацията от изборите за Държавната дума (руския парламент). На партията, която зове за мир с Украйна, ѝ беше забранено още на 10 август да участва във вота наесен. Тогава магистратите от върховната инстанция се произнесоха в отговор на иск, заведен от прокремълската партия „Родина“. В него се твърдеше, че „Яблоко“ е нарушила авторските права в своите предизборни материали, както и че е получавала чуждестранно финансиране.

Все пак „Яблоко“ скоро ще подаде жалба до Президиума на Върховния съд.

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Изборите за Държавната дума ще се проведат на 20 септември 2026 г. „Яблоко“ е единствената партия в Русия, която се явяваше под антивоенния лозунг „За мир и свобода!“.

Масови арести

По време на съдебното заседание по обжалването на „Яблоко“ на 17 август полицията задържа над 85 души пред сградата на Върховния съд - предимно привърженици на формацията.

⚡️ Detentions have begun outside Russia’s Supreme Court ahead of a hearing on Yabloko’s removal from the State Duma elections



According to the human rights project Slovo o Zashchite, security forces have already detained at least two young people.



Yabloko chairman Nikolai… https://t.co/lJ9LTQIzDG pic.twitter.com/UPk0wGBxFo — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

Източници, близки до президентската администрация, съобщиха на независимата медия „Медуза“ още през есента на 2025 г., че е малко вероятно „Яблоко“ да участва във федералните избори с антивоенния си лозунг.

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Путин с лично решение срещу опозицията?

Според източниците на журналиста Михаил Зигар окончателното решение за изключването на партията от избирателния списък е било взето лично от диктатора Владимир Путин.

Руската Централна избирателна комисия и Генералната прокуратура подкрепиха първоначалното решение на Върховния съд за изключване на партия „Яблоко“ от изборите за Държавната дума.

„Няма основания за отмяна на решението за изключване на партията „Яблоко“ от изборите“, заяви Сергей Сахаров, представител на Централната избирателна комисия, цитиран от руските държавни медии.

По-рано днес зам.-председателят на "Яблоко" Лев Шлосберг бе осъден на 11 години и един месец затвор заради очевидно изфабрикувани обвинения за "дискредитиране на армията" и разпространяване на "фалшиви новини": Ръцете на Путин, нейната кръв: 11 г. затвор за зам.-председател на опозицията в Русия заради публикация срещу войната.