Системите "Пейтриът", едно от малкото отбранителни оборудвания, които могат да свалят балистични ракети, се превърнаха в най-търсеното оръжие в света. Десетки държави се надпреварват да подсилят отбраната си чрез него, но САЩ са все по-затруднени с доставките. Това особено добре се вижда в Украйна, която изпитва критичен недостиг на ракети-прехващачи на фона на неспиращите руски въздушни атаки. В свой репортаж CNN отбелязва, че е първата медия, получила ексклузивен достъп до ракетна установка "Пейтриът" на украинска територия, която стои бездействаща насред царевична нива, с празни контейнери, от които не са изстрелвани ракети в продължение на 10 седмици. В репортажа се отбелязва, че CNN се е съгласила да не разкрива подробности за местоположението на установката.

16-те пускови тръби на системата, които журналистите на медията са посетили, стоят неизползвани.

"Това е наистина сърцераздирателна гледка, когато имаш оборудване, но не си в състояние да прехванеш нито една ракета", казва украински военен, представил се само с първото си име, Дмитро. "Балистични ракети летят над главата ти и ти не си в състояние да направиш нищо с тях, а зад теб има цивилни."

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"Трудно е да се опише – силни и лоши чувства. Сякаш се учиш как да ходиш, но не си в състояние да ходиш. Знаеш как да дишаш, но не си в състояние да дишаш", добавя той.

Самата пускова установка е част от сложна система от радари и контролни центрове и се управлява дистанционно, като операторите се намират физически далеч от нея, когато тя изстрелва ракетите. Друг член на екипажа, Георги, който работи в командния център, казва, че преценката за това коя ракета да се прехване "идва с опита". "Трудно е, защото виждаш цели, които летят и заплашват цивилното население, критичната инфраструктура, както и семействата на моите другари и моето собствено семейство", казва той.

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Ukrainian Patriot systems are sitting idle without missiles



A CNN report showed 16 Ukrainian Patriot launchers that are currently standing without ammunition.



According to a Ukrainian engineer, the last launch he saw was about six weeks ago.



“It’s truly heartbreaking when you… pic.twitter.com/ypZ8F97ltX — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

Смята се, че САЩ и арабските държави от Персийския залив са използвали средно по 225 ракети-прехващачи "Пейтриът" на ден през първите четири дни от войната срещу Иран, според данни на Института за изследвания на външната политика. Това истински е шокирало украинските военни от гледна точка на неефикасност. Това, разбира се, освен всичко останало е засегнало доставките към Украйна. "Предвиждахме, че ще имаме проблеми. Бяхме много шокирани от това колко ракети изстреляха едновременно... същите ракети, които бихме могли да използваме срещу руските балистични ракети", казва Дмитро. Още: "Имаме 1%": Зеленски говори откровено за най-голямото предизвикателство от началото на войната