Войната в Украйна:

Срещу правилата и под обстрела на дронове: Командир наруши устава, за да спаси ранени (ВИДЕО)

17 август 2026, 18:26 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Срещу правилата и под обстрела на дронове: Командир наруши устава, за да спаси ранени (ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространява видео, показващо спасяването на двама ранени украински военни, което, както коментират потребители, е поразителен пример за хладнокръвие и безстрашие, и за това с какви ситуации се сблъскват мъжете на фронта - такива, които на нас, четящите и пишещите за войната, наистина ни е трудно да си представим, колкото и отблизо да следим събитията. За случая разказва командирът на 475-ти отделен щурмови полк с позивна "Флинт". Линк към видеото ТУК.

Всичко се случва, когато защитниците опитват да организират евакуацията на двама ранени войници с наземен робот, но на позицията се появява опасност от атака на руски FPV дрон. Тогава командирът на 1-ва щурмова рота на 1-ви щурмови батальон Владислав Полски тръгва с джип, за да спаси ранените. От въздуха операторите на дроновете проследяват действията му. Според "Флинт", ако Владислав не бил пристигнал, след 10-15 минути ранените нямало да имат почти никакъв шанс за оцеляване: следващата FPV атака можела да бъде фатална за тях.

"Има моменти във войната, когато между живота и смъртта стои само нечие решение да не чака заповеди. Това е истинското значение на думата "побратим", пише блогърът и политически анализатор Сергей Наумович във Фейсбук.

Други потребители пишат "От човешка гледна точка, той е постъпил правилно. Като военен, той просто е нарушил правилата."

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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