Гаф на "Даунинг стрийт": Британският премиер Бърнам излъган от мним съветник на Тръмп

Британският министър-председател Анди Бърнам е разменил съобщения с човек, представил се за един от най-близките съветници на Доналд Тръмп, съобщи „Политико“. Бърнам е мислил, че общува с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, докато не се е усъмнил, че от другата страна всъщност не е тя, заявиха източници на онлайн изданието. Информацията бе разпространена и от британски медии.

„Не коментираме въпроси, свързани с националната сигурност“, заявиха от „Даунинг стрийт“ на молба за коментар по случая. Човек, запознат с комуникацията, посочи, че са били разменени „няколко съобщения“, след като премиерът е встъпил в длъжност на „Даунинг стрийт“ 10, но настоя, че те „не са били от никакво значение“.

Британското посолство във Вашингтон обаче е било толкова обезпокоено от инцидента, че е повдигнало въпроса пред Белия дом, заявяват двама от източниците на „Политико“. В британското правителство са възникнали опасения, че телефонът на Уайлс отново е бил хакнат.

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Миналата година Белият дом и ФБР започнаха разследване, след като сенатори, губернатори и ръководители на американски компании получиха СМС-и и телефонни обаждания от човек, представил се за началника на кабинета на Тръмп.

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