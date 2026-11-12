Дейвид Камерън се обяви срещу връщане на Лондон в ЕС

Бившият министър-председател, Дейвид Камерън предупреди настоящия британски премиер Анди Бърнам срещу стъпки към повторно присъединяване към Европейския съюз (ЕС), съобщава "Блумбърг". По думите му, това би попречило на преговорите за по-тесни връзки. Още: Великобритания може да се присъедини отново към ЕС до 4 години

Дълбоко разочарован

Камерън, лидерът на Консервативната партия, който през 2016 г. свика референдума за Брекзит под натиска на евроскептичното дясно крило, сподели пред Bloomberg, че е бил "дълбоко разочарован", когато преди 10 години Великобритания гласува за напускане на ЕС.

Въпреки това той заяви, че опитът да се промени решението на избирателите за Брекзит десетилетие по-късно е погрешен подход.

Припомняме, че Бърнам многократно говори за възможно връщане на кралството в ЕС, но нарече подобно развитие малко вероятно по време на работата на настоящия парламент. В същото време той призна, че Брекзит е донесъл "повече вреда, отколкото полза" на Великобритания.

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