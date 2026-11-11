Унгария откри алтернатива на руския газ, сменя го с румънски

Унгария обсъжда с Румъния възможността за закупуване на газ от находището „Нептун Дийп“ в Черно море. Началото на добива там е планирано за 2027 г. Будапеща разглежда проекта като допълнителна алтернатива на вноса на руски газ и възможност за диверсификация на източниците на енергоснабдяване.

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Трябва да се отбележи, че самото започване на добива в „Нептун Дийп“ все още не гарантира доставки на газ за Унгария. За целта е необходимо да се осигурят достатъчни транспортни мощности, да се свържат националните газови мрежи и да се сключат съответните търговски споразумения, пише B1TV. Преговорите се водят в рамките на по-широка инициатива за разширяване на енергийното сътрудничество в Европа. Към нея се присъединиха също Чехия, Полша и Италия.

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По-рано министър-председателят на Унгария Петер Мадяр заяви, че руският газ вече не е евтин за тях. „Независимо от това, което казваше предишното правителство, вече няма евтин руски газ“, категоричен е той. Според Мадяр цената на руския газ е обвързана с котировките на европейската газова борса TTF. Освен това разходите за транзит оказват съществено влияние върху крайната цена.

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