"Булгаргаз" иска по-скъп природен газ от декември

Природният газ да поскъпне с малко над 14% през декември. Това са поискали от "Булгаргаз" от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ако регулаторът одобри заявлението на газовата ни компания, през следващия месец един мегаватчас ще се продава за почти 66.83 евро без таксите и налозите. В ценообразуването влизат количества по дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват близо една трета от потреблението, внос на втечнен природен газ от Турция и Гърция, както и добив от газохранилището в Чирен.

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От "Булгаргаз" посочват, че заложената такса, платима към турската компания "Боташ" за количества, предвидени за внос от южната ни съседка, е в намален размер.

Предстои обществено обсъждане на предложението, преди то да бъде окончателно одобрено от енергийния регулатор.