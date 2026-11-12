Германският вътрешен министър: Трябва да можем да отвръщаме на кибератаките

Германия трябва да може да предприема ответни действия при кибератаки срещу страната, заяви снощи федералният министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от ДПА. Същевременно ръководителят на Федералната криминална полиция призова за по-бърза и по-добра координация между германските служби за сигурност. На конференция по въпросите на сигурността, организирана от Федералната криминална полиция (BKA), Добринт заяви, че неотдавнашните кибератаки във Франция и други европейски държави бележат ново равнище на заплахата.

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В понеделник Франция обвини иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за кибератаката срещу системите за охлаждане и замразяване в супермаркети в страната, причинила щети за милиони евро. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро определи нападението като безпрецедентно по мащаб и агресивност. Иранското правителство отхвърли обвинението.

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"Във Франция същият извършител може да е готов не само да унищожава хранителни продукти, но и да атакува кръвни банки", заяви Добринт. "За мен това е поредна ескалация на хибридните атаки", заяви Добринт и подчерта, че тя изисква съответно засилване на ответните действия. Според министъра извършителите на хибридни атаки трябва да бъдат изправени пред по-сериозни последици и по-големи рискове, а цената на действията им трябва да се повиши.

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Добринт заяви, че Германия вече създава необходимите законови предпоставки, за да може да "нанася ответни удари в киберпространството". Той добави, че е готов да прилага подобни мерки, когато това се налага. Министърът посочи Русия като основния източник на хибридни заплахи, но отбеляза, че такива заплахи съществуват и от страна на Иран, Северна Корея и други държави. Хибридните атаки съчетават военни, икономически, разузнавателни и пропагандни средства, насочени към дестабилизиране на други държави.

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