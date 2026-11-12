Войната в Иран:

Последната спирка от обиколката: Папа Лъв пристигна в Перу

12 ноември 2026, 6:06 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Последната спирка от обиколката: Папа Лъв пристигна в Перу

Папа Лъв XIV пристигна в Перу – емоционално завръщане у дома за първия перуански гражданин, оглавил Римокатолическата църква, предаде Ройтерс. Перу е последната и най-лична спирка от 12-дневното пътуване на папата, обхващащо три държави. Лъв, който е роден в Чикаго и притежава двойно американско и перуанско гражданство, се завръща на мястото, където е служил като мисионер в продължение на около 20 години, преди да стане папа миналата година, предаде БТА. Още: С дарове и гилзи от Фолкландската война: Аржентина засипва с подаръци папа Лъв

Лъв беше широко усмихнат

Лъв беше широко усмихнат, слизайки от самолета в пристанищния град Каляо, където го посрещнаха деца с цветя и песни. Президентът на Перу Кейко Фухимори приветства папата на пистата, докато хората се притискаха към металната ограда, промушвайки ръце през нея, за да правят снимки с мобилните си телефони. Някои от децата бяха облечени с тениски, на които пишеше: „Папата се завръща у дома“.

Очаква се посещението да бъде изпълнено с трогателни моменти, тъй като папата ще се срещне със стари приятели и ще прекара три дни в северния град Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г.

Перу се подготви за това завръщане с голям ентусиазъм: 14-метрова статуя на Лъв с разперени ръце се издига над крайбрежен парк близо до летището в пристанищния град Каляо. В Лима търговци продават тениски и сувенири, свързани с папата, а затворнички в най-големия женски затвор в страната са ушили кадифени кукли с неговия образ.

След кратката церемония по посрещането, Лъв ще се отправи към президентския дворец в Лима, за да се срещне с президента Кейко Фухимори. Тя пое президентския пост тази година след избори, белязани от обвинения в измами и забавяне при преброяването на гласовете.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Посещението ще покаже доколко Лъв е готов да се ангажира пряко с политиката на страната, която е приел за втора родина.

Победата на Фухимори бележи завръщането на една от най-влиятелните и противоречиви политически династии в Перу. Тя е дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, който управлява от 1990 до 2000 г., а след края на мандата си прекарва дълги години в затвора, осъден за нарушения на човешките права. Той почина през 2024 г.

Алберто Фухимори беше помилван през 2017 г. – решение, което Лъв (тогава епископ Робърт Превост) разкритикува, заявявайки, че бившият президент трябва лично да поиска прошка от жертвите, ако Перу иска да постигне истинско помирение.

Още: Първа поява на папа Лъв XIV след операцията (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Перу обиколка папа Лъв XIV
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес