Последната спирка от обиколката: Папа Лъв пристигна в Перу

Папа Лъв XIV пристигна в Перу – емоционално завръщане у дома за първия перуански гражданин, оглавил Римокатолическата църква, предаде Ройтерс. Перу е последната и най-лична спирка от 12-дневното пътуване на папата, обхващащо три държави. Лъв, който е роден в Чикаго и притежава двойно американско и перуанско гражданство, се завръща на мястото, където е служил като мисионер в продължение на около 20 години, преди да стане папа миналата година, предаде БТА. Още: С дарове и гилзи от Фолкландската война: Аржентина засипва с подаръци папа Лъв

Лъв беше широко усмихнат

Лъв беше широко усмихнат, слизайки от самолета в пристанищния град Каляо, където го посрещнаха деца с цветя и песни. Президентът на Перу Кейко Фухимори приветства папата на пистата, докато хората се притискаха към металната ограда, промушвайки ръце през нея, за да правят снимки с мобилните си телефони. Някои от децата бяха облечени с тениски, на които пишеше: „Папата се завръща у дома“.

Очаква се посещението да бъде изпълнено с трогателни моменти, тъй като папата ще се срещне със стари приятели и ще прекара три дни в северния град Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г.

Перу се подготви за това завръщане с голям ентусиазъм: 14-метрова статуя на Лъв с разперени ръце се издига над крайбрежен парк близо до летището в пристанищния град Каляо. В Лима търговци продават тениски и сувенири, свързани с папата, а затворнички в най-големия женски затвор в страната са ушили кадифени кукли с неговия образ.

След кратката церемония по посрещането, Лъв ще се отправи към президентския дворец в Лима, за да се срещне с президента Кейко Фухимори. Тя пое президентския пост тази година след избори, белязани от обвинения в измами и забавяне при преброяването на гласовете.

Посещението ще покаже доколко Лъв е готов да се ангажира пряко с политиката на страната, която е приел за втора родина.

Победата на Фухимори бележи завръщането на една от най-влиятелните и противоречиви политически династии в Перу. Тя е дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, който управлява от 1990 до 2000 г., а след края на мандата си прекарва дълги години в затвора, осъден за нарушения на човешките права. Той почина през 2024 г.

Алберто Фухимори беше помилван през 2017 г. – решение, което Лъв (тогава епископ Робърт Превост) разкритикува, заявявайки, че бившият президент трябва лично да поиска прошка от жертвите, ако Перу иска да постигне истинско помирение.

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