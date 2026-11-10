"За първи път виждам толкова тежко ПТП": Диана Русинова с ексклузивен разказ пред Actualno от мястото на трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)

"Огромна трагедия. За първи път аз виждам толкова тежко пътно транспортно произшествие. Трагедията е огромна за целия ни народ, защото това са неща, които могат да бъдат предотвратени, ако си бяхме инсталирали системата за ранно предупреждение при мъгла с пътни знаци с променящи се съобщения."

Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno пътният експерт от Европейския център по транспортни политики (ЕЦТП) Диана Русинова, която се включи на живо от мястото на трагичната катастрофа. По последни данни 12 души са загинали, а други над 50 са пострадали и настанени в болниците в Сливен и Ямбол. В катастрофите са участвали над 70 автомобила.

"Има автомобили, които трудно можете да познаете какво са били преди това. Това е огромна трагедия и нещастие за целия български народ. Продължава да е тежък проблема с недостига на финансиране на поддръжката на пътища", разказа още Русинова пред Actualno.com.

По думите й ТОЛ системата действително може да бъде използвана за превенция, а не само за налагане на глоби, но вероятно са нужни допълнителни технологични инструменти, за да заработи.

Снимка: БГНЕС

"20 години чакаме да започнем да полагаме качествена маркировка и тя още я няма. Има участъци от магистралите, които са опасни и трябва да бъдат затворени, защото създават риск за живота, но те продължават да функционират въпреки заплахите за живота и здравето на хората. Никой нищо не предприема. Свършиха ми нервите и методите, с които да убедя тази държава, че трябва да има строг контрол върху строежа и ремонта на пътищата. Докладът на Сметната палата безпорно показа това - сектор пътища е остро нефинансиран и резултата е в момента тук зад мен", обясни още Русинова.

Целият разговор с кадри от мястото на трагедията гледайте във видеото.