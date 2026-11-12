Нетаняху: Израел постепенно ще се откаже от военната помощ на САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел постепенно ще се откаже от военната помощ на САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще спре финансовата си помощ за Тел Авив, възлизаща на милиарди долари до края на тази година, предаде ДПА. Икономиката на Израел е достатъчно силна, за да се справи без военната помощ на САЩ, се посочва в официално изявление на канцеларията на Нетаняху.

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Преходът от финансова подкрепа до партньорство със САЩ обаче трябва да бъде извършен плавно, допълва изявлението, без да посочва конкретен срок на приключване на този процес. Тръмп обяви изненадващо в интервю за канала "Фокс Нюз", че спира финансовата помощ за Израел под предлог, че страната не се нуждае от нея. Изказването му бе посрещнато от критики и опасения в Израел, особено предвид възможните последици от подобно развитие за сигурността и публичните финанси.

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Понастоящем Израел получава близо 3,8 милиарда долара от САЩ всяка година по силата на 10-годишно споразумение, чийто краен срок изтича в края на септември 2028 г. Първоначално Нетаняху бе обявил, че Израел поетапно ще се откаже от военната помощ на САЩ, като през януари израелският премиер бе уточнил пред британското издание "Икономист", че Израел напълно ще се откаже от тази подкрепа в следващите десет години.

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