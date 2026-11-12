Конгресмени в САЩ искат публикуване на още документи, свързани с Епстийн

Републиканецът конгресмен Томас Маси осигури достатъчно подкрепа, за да наложи гласуване на законопроект, който би задължил Министерството на правосъдието да разкрие оставащите документи, свързани с покойния съден за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщава CBS News. През лятото Маси инициира процедура за заобикаляне на ръководството по законопроекта, известен като "Закон за прозрачност относно досиетата на Епстийн II" (Epstein Files Transparency Act II). Още: Версията за самоубийство издиша: Нови данни за смъртта на Джефри Епстийн

За да бъде внесен законопроектът за разглеждане в пленарна зала, са необходими 218 подписа. В сряда този праг беше достигнат. Подкрепата си дадоха четирима републиканци (включително Маси) и всички демократи.

Грубо и системно погазване на правилата

Законопроектът дава право на членове на Конгреса, главни прокурори на щати и оцелели жертви на Епстийн да съдят Министерството на правосъдието заради неспазване на "Закона за прозрачност относно досиетата на Епстийн". Този закон влезе в сила преди близо година, след като законодателите приложиха подобен подход, за да го прокарат.

Маси обвини Министерството на правосъдието, че "грубо и системно" пренебрегва изискванията на закона за разкриване на информация.

"Министерството на правосъдието продължава незаконно да задържа над 3 милиона документа, свързани с Епстийн, които трябва да бъдат предоставени на обществеността, заяви той през юли. Освен това, ведомството незаконно прилага масирано заличаване на части от документите, които все пак разкрива."

Припомняме, че Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в затвора в Манхатън през август 2019 г., като смъртта му беше обявена за самоубийство.

Политици, кралски особи и много видни личности се оказаха свързани с него. Сред тях е и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

По-малкият брат на крал Чарлз - Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше принуден да се оттегли от всички официални кралски задължения през 2019 г., както и бе лишен от титлите и отличията си. За кратко бе арестуван и от полицията.

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